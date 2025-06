CANONE RAI – Il trucchetto per sospenderlo senza addebito delle Entrate: compila questo modulo e non paghi il semestre | Fallo entro il 30 giugno

Evitare di pagare il Canone Rai è il sogno di tutti gli italiani: ecco com’è possibile saltare il pagamento di questa tassa presente all’interno della bolletta della luce.

Non tutti sanno che esistono delle possibilità concrete per evitare il pagamento del Canone Rai da corrispondere nel secondo semestre dell’anno in corso.

L’opportunità è destinata a chi non possiede un televisore ma è intestatario di un contratto di fornitura elettrica a uso domestico residenziale. Il termine per usufruire di questo diritto è fissato al 30 giugno 2025.

Chi presenta la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio TV entro questa data eviterà l’addebito automatico nella bolletta elettrica per il periodo luglio-dicembre 2025.

Dopo questa data sarà possibile inoltrare la richiesta, ma l’effetto sarà posticipato al 2026. L’invio della comunicazione permette inoltre di ottenere un rimborso se sono già stati effettuati addebiti non dovuti.

Canone Rai: come richiedere la sospensione del pagamento della tassa

La sospensione dal pagamento del canone Rai non scatta in automatico: per richiederla è necessario compilare correttamente l’apposito modulo dell’Agenzia delle Entrate. Lo strumento per richiedere l’esonero è il “Quadro A”, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia, come riportato da ItaliaOggi.it. In questo modulo, il cittadino autocertifica che non vi è alcun televisore né suo né dei membri della sua famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni con un’utenza elettrica a suo nome.

Quando si fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” si includono in questo termine tutte le persone conviventi legate da vincoli giuridici o affettivi, con dimora abituale nello stesso Comune. Anche gli eredi, nel caso di un’utenza ancora attiva intestata a un defunto, possono utilizzare il modulo. La dichiarazione ha validità annuale e va ripresentata ogni anno tra il 1° luglio e il 31 gennaio per ottenere l’esonero completo. Se si presenta tra febbraio e giugno, il beneficio copre solo il secondo semestre.

Esonero dal pagamento del Canone Rai: cosa succede se cambiano le condizioni

La trasmissione della richiesta può avvenire tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, un intermediario abilitato, posta PEC con firma digitale o raccomandata cartacea. Nel tempo possono cambiare le condizioni. Ad esempio, ci si può trovare ad acquistare un televisore o ci possono essere cambiamenti nella composizione del nucleo familiare.

In questo caso bisogna aggiornare la situazione compilando il “Quadro C”. Se, invece, il canone risulta già addebitato a un altro membro della famiglia anagrafica, è possibile compilare il “Quadro B” per evitare doppi pagamenti. In quest’ultimo caso, l’esonero è permanente fino a nuova variazione e può essere comunicato in qualsiasi momento dell’anno.