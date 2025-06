ULTIM’ORA PATENTE – Esame teorico ogni 5 anni per gli over 70 | Già è tardi per tornare indietro, il nuovo decreto

Nel nuovo sistema relativo al rinnovo della patente non c’è spazio per automatismi: ogni rinnovo comporta obblighi aggiuntivi, controlli e scadenze più rigide per gli anziani.

Il Dipartimento dei Veicoli a Motore della California (DMV) ha introdotto un nuovo modello per la gestione delle patenti di guida ed è stato completamente abbandonato il sistema di rinnovo automatico.

L’obiettivo di questa normativa è duplice: si intende sia modernizzare i processi che rafforzare la verifica dei dati personali di ogni utente abilitato alla guida.

D’ora in avanti, chiunque intenda rinnovare la patente in questo stato americano dovrà farlo esclusivamente nei 90 giorni precedenti la scadenza, accedendo con un account verificato sul portale ufficiale.

Non sarà più tollerato alcun errore nei dati di residenza, che dovranno risultare aggiornati almeno tre giorni prima dell’inizio della procedura. In questo modo si potranno evitare anomalie nei database e a ridurre i rischi legati a furti di identità o utilizzi impropri.

Conducenti over 70: come cambia la procedura per il rinnovo della patente in California

Il punto più discusso del nuovo decreto californiano riguarda i conducenti con più di 70 anni, come riportato da Cronista.com. Per questa fascia d’età, considerata a rischio sotto il profilo sanitario e della sicurezza stradale, il rinnovo richiederà la presenza fisica presso un ufficio DMV ogni cinque anni. Non sarà più possibile utilizzare i canali digitali per il prolungamento della validità.

Come se non bastasse è stato anche introdotto un modulo di esame teorico semplificato, denominato “eLearning”, che può essere completato da casa, ma che rappresenta comunque un passaggio obbligatorio. Il test non prevede una valutazione con esito negativo, ma serve a verificare l’effettiva capacità di aggiornarsi sulle regole della strada. Chi modifica nome, genere o indirizzo o possiede patenti soggette a restrizioni mediche dovrà affrontare ulteriori passaggi burocratici.

Dati precisi: gli errori da non commettere per rinnovare la patente in America

Dopo aver completato l’esame online e fissato un appuntamento in sede, il richiedente dovrà presentarsi con tutta la documentazione necessaria. La nuova patente verrà inviata via posta entro 2-4 settimane dalla chiusura della pratica. In caso di mancato recapito entro 60 giorni, è possibile monitorare lo stato della richiesta tramite il portale MyDMV.

Per evitare ritardi o rifiuti è sempre meglio controllare con attenzione che nome, indirizzo e documenti allegati corrispondano perfettamente ai dati ufficiali. Ogni fase del processo deve essere gestita tramite i canali ufficiali del DMV per prevenire truffe. Il rischio principale di incappare in inganni lo corrono soprattutto gli utenti meno avvezzi alle piattaforme digitali.