CONFERMATO TELECOMUNICAZIONI – Dal 1° luglio addio WhatsApp, per continuare a chattare ti serve un nuovo smartphone | I dispositivi approvati

Confermato l’addio a WhatsApp se hai un vecchio smartphone. Per continuare a chattare devi comprarne per forza uno nuovo.

Negli ultimi anni WhatsApp è diventata molto più di un’app. È il modo in cui sentiamo i nostri amici, aggiorniamo la famiglia, lavoriamo, organizziamo viaggi, spese e compleanni.

Una parte così quotidiana della nostra vita che quasi non ci pensiamo più: la apriamo, scriviamo, inviamo. Punto.

Ma cosa succede quando, da un giorno all’altro, quell’icona verde non si apre più? Succede che tanti utenti restano improvvisamente tagliati fuori dalle conversazioni, senza neppure accorgersene.

E purtroppo sta per accadere di nuovo. Ancora una volta, la tecnologia corre e non tutti riescono a starle dietro.

Addio a WhatsApp se hai un vecchio telefono

A partire dal 1° luglio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su otto modelli di smartphone, sia Android che iOS. La notizia era nell’aria da settimane, ma ora è ufficiale: Meta sta chiudendo il supporto a una serie di dispositivi considerati ormai troppo obsoleti per reggere i nuovi aggiornamenti di sicurezza e le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Non è solo una questione di “telefono vecchio”: è che WhatsApp sta cambiando pelle. Con chatbot integrati, strumenti per creare immagini e risposte automatiche avanzate, l’app punta a diventare un vero assistente digitale. E per farlo, ha bisogno di dispositivi più moderni, con software aggiornato e capacità di elaborazione adeguate. Ma quali saranno quindi i modelli interessati?

Devi cambiarlo per forza

Gli smartphone che non saranno più compatibili sono, come ricorda fanpage.it: con sistema Android Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, Motorola Moto G (1a gen), Huawei Ascend Mate 2. Con OS: iPhone 5, 5c, e 6. Se il tuo dispositivo è tra questi, il conto alla rovescia è già iniziato. Dal 1° luglio, non potrai più inviare o ricevere messaggi su WhatsApp. L’app si bloccherà del tutto, e non sarà possibile nemmeno accedere alla cronologia delle chat, a meno che tu non abbia fatto prima un backup. Meglio farlo prima possibile, perché una volta perso l’accesso, non c’è modo di recuperare i vecchi messaggi se non sono stati salvati correttamente.

Quindi l’unica soluzione sarà cambiare telefono. Non serve necessariamente un top di gamma, ma uno smartphone aggiornato almeno a iOS 15.1 o Android 5.0. Vale la pena controllare il sistema operativo del proprio dispositivo, magari con l’aiuto di un familiare o di un tecnico. Cambiare telefono ha un suo costo, è vero. Ma restare senza WhatsApp, per molti, significa perdere un pezzo importante della propria quotidianità. Meglio muoversi per tempo e non ritrovarsi offline all’improvviso. Dopo tutto, il 1° luglio è già dietro l’angolo.