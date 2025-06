DISASTRO IMU – Doppia imposta sulle case al mare: svendute a metà prezzo ma nessuno le vuole | Una rogna pazzesca

Imu: imposta raddoppiata, case al mare svendute. Le tasse sono alte, e nessuno vuole acquistare, nemmeno a metà prezzo.

C’è un posto dove le case costano quanto un’utilitaria, hanno vista sul mare e sono circondate da silenzio, natura e aria pulita. Eppure nessuno le vuole.

C’è un cartello “In vendita” ogni cinque metri, ma i telefoni degli agenti immobiliari restano muti. Non è pericoloso, non è isolato e nemmeno così distante dai centri abitati. Ma qualcosa è andato storto.

A guardarle da fuori, sembrano uscite da un catalogo da sogno: villini color pastello, finestre affacciate sull’acqua, una pace da pensione anticipata. Eppure, chi ci vive cerca disperatamente di vendere, abbassando i prezzi fino a dimezzarli. Risultato? Nessuno che compra. O quasi. La zona è diventata un grande “svuota tutto” immobiliare. Senza acquirenti.

Il problema? Un’imposta raddoppiata da un giorno all’altro. Non solo una stangata per i proprietari, ma anche una vera rogna fiscale da gestire per chi vorrebbe investire o trasferirsi. Tanto che oggi si ritrovano tutti con l’acqua alla gola. E non è un gioco di parole.

Disastro IMU: imposta raddoppiata, case svendute

Il fenomeno sta colpendo un’intera comunità costiera che, fino a pochi anni fa, era sinonimo di villeggiatura, pensionati sereni e turisti entusiasti. Oggi è diventata una distesa di porte chiuse e tende tirate. I locali dicono che metà delle case sono vuote e l’altra metà è in vendita. Un tempo valevano cifre da capogiro. Ora non le prende nemmeno il cugino dell’agente immobiliare.

Siamo nel Regno Unito, per la precisione in Cornovaglia, dove il consiglio locale, riporta infobae.com, ha deciso di fare cassa con una super-IMU sulle seconde case: raddoppio delle tasse comunali, addizionali ovunque, e una nuova tassa sulle vendite. Il risultato? Case bellissime, ma invendibili. Come ha raccontato una residente al The Sun, dopo tre ribassi e un anno di annunci, ha ricevuto solo tre visite. In pratica, più avventori al pub che in agenzia.

Non le vogliono nemmeno regalate

Il bello è che non ne soffrono i super ricchi, che pagano e se ne fregano, ma la classe media, chi magari ha comprato una casetta al mare coi risparmi di una vita e ora si trova in trappola. Come succede sempre più spesso anche da noi, in molte regioni: borghi spopolati, tasse in aumento e seconde case che diventano un peso più che un piacere.

E mentre le autorità britanniche sperano di incassare milioni in più con la nuova tassa (fino a 24 milioni di sterline l’anno), la gente del posto si divide tra chi vuole liberarsi della casa a ogni costo, e chi teme che il paese si trasformi in un museo a cielo aperto ma senza visitatori.