CONFERMATO DAL MINISTERO – Piscine vietate in tutta Italia, approvato il nuovo decreto ambientale | Un tuffo ti costerà 30.000€

Vietato mettere la piscina in giardino: il nuovo decreto è chiaro e chi non lo rispetta rischia multe salatissime. Altro che bagno rinfrescante.

È estate. E in queste calde giornate l’unica cosa che vuoi fare è rilassarti nella tua piscina in giardino, sognata per anni e finalmente arrivata. Dopo settimane di preparativi, tra gonfiabili, sdraio e un bel cocktail ghiacciato, sei pronto per fare il primo tuffo della stagione. E ti arriva la multa.

Ti presenti all’INPS o al Comune, con la tua solita espressione da “non ci capisco nulla”, pronto a risolvere quella piccola pratica per scoprire che c’è qualcosa che ti rovinerà davvero la giornata: una regola che non conosci, una multa che non avevi previsto.

Proprio la tua amata piscina potrebbe trasformarsi in un incubo burocratico. Sì, perché se pensi che un po’ di sole e relax siano sufficienti, ti sbagli di grosso.

Infatti, c’è una serie di regolamenti che molti sottovalutano, ma che potrebbero costarti caro se non seguiti alla lettera. E non si tratta di un rimprovero banale: stiamo parlando di multe salatissime. Ma perché questo divieto? Vediamoci chiaro.

Piscine vietate in tutta Italia

Uno dei problemi più comuni che i proprietari di piscine affrontano è lo smaltimento dell’acqua quando è il momento di cambiare quella della piscina. Semplice, no? Basta svuotarla e il gioco è fatto. Eppure, in molti non sanno che questa operazione può nascondere insidie legali.

Molti, infatti, scaricano l’acqua nel giardino, pensando che non sia un grosso problema. Ma in realtà, è una violazione della legge, in quanto l’acqua della piscina può contenere sostanze chimiche che danneggiano l’ambiente, oltre a violare le normative sullo smaltimento dei liquidi, spiega anche money.it.

Il nuovo decreto che dovresti conoscere

Quello che non tutti sanno è che lo smaltimento dell’acqua della piscina è regolamentato da norme specifiche. In parole povere, non puoi scaricare l’acqua dove ti pare. Se l’acqua è contaminata da cloro o altre sostanze chimiche, rischi una sanzione salatissima. La buona notizia è che non è tutto perduto. Se sei pronto a fare un po’ di lavoro extra, puoi evitare multe pesanti. Come? Trattando l’acqua prima di smaltirla.

Devi abbassare il livello di cloro nell’acqua. Puoi farlo usando dei prodotti specifici per il trattamento, oppure lasciando l’acqua a decantare per un po’ di tempo. Una volta che i livelli di cloro sono abbassati, l’acqua è più sicura da scaricare. Inoltre se pensavi che una piscina fuori terra fosse libera da regolamenti edilizi, sappi che non è sempre così. Se la tua piscina è grande, permanente o non amovibile, potresti avere bisogno di permessi edilizi. Ogni Comune ha le sue specifiche leggi in materia, quindi meglio informarsi prima, per evitare brutte sorprese.