Bolletta, installa questo dispositivo in casa e inizia a risparmiare 1250€ all’anno di corrente | L’Enel non vuole farlo sapere a nessuno

Abbatti i costi della bolletta dell’energia elettrica: ti basta installare un semplice dispositivo per iniziare a risparmiare.

C’è chi ha smesso di accendere il forno, chi si fa la doccia in tre minuti e chi gira per casa al buio per non “dare soddisfazione” alla bolletta. Eh sì, con i costi dell’energia elettrica saliti alle stelle, ogni mese diventa una piccola sfida alla sopravvivenza domestica. E mentre le compagnie fanno i loro conti, noi contiamo i kilowatt con il fiato sospeso.

Ma ecco la buona notizia: c’è un modo per tenere accese tutte le luci, caricare i dispositivi, cucinare, e magari anche riscaldare casa, senza vivere nel terrore della bolletta. No, non serve cambiare fornitore ogni tre mesi né fare strani contratti che sembrano scritti in sanscrito.

In tanti stanno già approfittando di questa soluzione, che permette non solo di abbattere i costi, ma persino di guadagnarci qualcosa. Parliamo di un investimento che si ripaga da solo e che, con un po’ di pianificazione, può farti risparmiare anche 1.250 euro l’anno. Non è una truffa da pubblicità online con l’omino che stacca il contatore.

Il bello? Una volta installato questo dispositivo, non ci devi più pensare. Fa tutto lui, giorno dopo giorno. Silenzioso, efficiente, e perfettamente legale. Eppure, di questa soluzione si parla ancora troppo poco. Perché? Beh, forse a qualcuno non fa proprio piacere che la bolletta si alleggerisca.

Bolletta: installa questo dispositivo per risparmiare

Stiamo parlando ovviamente del fotovoltaico domestico, cioè l’impianto a pannelli solari che sfrutta l’energia del sole per alimentare direttamente la tua casa. Durante le ore di luce, i pannelli raccolgono energia solare e, grazie a un inverter, la trasformano in corrente utilizzabile per far andare elettrodomestici, luci e sistemi elettrici.

Quando i pannelli producono più energia di quella che stai usando, l’elettricità in eccesso può essere immagazzinata in apposite batterie, oppure – se il tuo impianto è connesso alla rete e registrato al GSE – può essere immessa nella rete nazionale, e in quel caso vieni anche rimborsato. Per attivare questa opzione servono alcune pratiche burocratiche e, spesso, una spesa iniziale leggermente più alta. In ogni caso, anche senza connessione alla rete, il risparmio resta notevole, soprattutto se abbini l’impianto a un sistema di accumulo.

Taglia i costi in maniera semplice

E i vantaggi non si fermano al risparmio immediato: grazie al Bonus Ristrutturazioni, puoi recuperare il 50% della spesa in 10 anni. E se un giorno decidessi di vendere casa? Una casa con impianto fotovoltaico installato aumenta di valore e si vende più facilmente.

I pannelli hanno una durata garantita di almeno 25 anni, ma iniziano a farti risparmiare da subito. Quindi sì, l’Enel magari non è entusiasta, ma il tuo portafogli sì. E anche l’ambiente, già che ci siamo.