POSTO DI BLOCCO – “Fa caldo, ho solo aperto il finestrino”: 500€ se lo trovano abbassato, scatta l’obbligo aria condizionata | L’imboscata dell’estate

Anche se fa caldo non puoi abbassare il finestrino dell’auto, devi usare per forza l’aria condizionata. È il Codice della Strada.

Chi non ha mai abbassato il finestrino durante un viaggio estivo? La sensazione di un po’ di aria fresca in mezzo al traffico infernale è quasi irrinunciabile.

Sembra l’unica soluzione quando la macchina è diventata un forno, ma attenzione: quel gesto così semplice potrebbe costarti più di quanto pensi.

Il caldo torrido e il traffico congestionato sono due combinazioni che mettono a dura prova chiunque si trovi al volante. Per qualcuno però l’aria condizionata non va bene, troppo freddo, troppa differenza con l’esterno: il finestrino abbassato sembra l’unica salvezza. Ma proprio questo gesto, che sembrerebbe innocente, potrebbe trasformarsi in un grosso problema.

Ti senti soffocare, la temperatura sale e pensi che l’unico rimedio sia far entrare un po’ di aria da fuori. Ma sappi che, mentre cerchi un po’ di sollievo, c’è qualcuno che potrebbe stare attento al tuo comportamento. E quel gesto che ti sembra così naturale potrebbe, in realtà, rivelarsi un errore costoso. Se ti fermano, ti fanno una multa. Ma come?

Posto di blocco: non puoi tenere il finestrino aperto

Il Codice della strada non è tenero con chi compie distrazioni alla guida. Quando sei al volante, ogni tuo movimento conta, e le mani devono essere libere per ogni evenienza. Aprire il finestrino e mettere un braccio fuori dall’auto non è solo un comportamento poco sicuro, ma anche un’infrazione che può costarti una multa salata.

Ecco la “trappola”: rischi una multa da 87 a 344 euro per il semplice fatto di guidare con il braccio fuori dal finestrino. Non solo: avvisa brocardi.it che se durante il viaggio dovesse verificarsi un incidente, le compagnie assicurative potrebbero ridurre o addirittura rifiutare il risarcimento. Insomma, un bel danno economico che si somma alla violazione.

Meglio l’aria condizionata

L’articolo 141 del Codice della Strada stabilisce che il conducente deve essere sempre in grado di compiere manovre di emergenza. Un braccio fuori dal finestrino ostacola questa capacità e potrebbe portare a conseguenze ben più gravi.

Con il caldo, il finestrino abbassato sembra l’unica alternativa, ma ricordati che è sempre meglio optare per l’aria condizionata. Una soluzione più sicura e comoda, che potrebbe evitarti qualche spiacevole sorpresa in caso di controllo. Se ti trovi nella tentazione di abbassare il finestrino, fermati un attimo a pensare alle conseguenze. Meglio affrontare la calura con l’aria condizionata accesa, piuttosto che rischiare di trovarsi con una multa che può fare lievitare i costi di un viaggio che, con un po’ di attenzione, sarebbe stato solo un po’ più caldo.