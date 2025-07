UFFICIALE TURISMO – La più cara d’Italia: non andare in questa spiaggia, 2 lettini 350€ | In una settimana ti mangi le pietre

L’estate è alle porte, ma tieniti lontano da questa spiaggia: è la più cara d’Italia, ti costa quasi quanto un appartamento.

L’estate è sinonimo di mare, sabbia e relax. Ma basta girare l’angolo per scoprire che trovare una spiaggia libera è ormai un’impresa. E gli stabilimenti, un tempo accessibili, oggi sembrano riservati solo a chi può permetterseli.

Tra lettini, ombrelloni e servizi, la vacanza in spiaggia rischia di trasformarsi in un lusso da élite. Sempre più spesso ci si chiede: è possibile andare al mare senza svuotare il portafoglio?

Ecco che una settimana può diventare una spesa considerevole, soprattutto per famiglie e giovani. C’è chi rinuncia, chi si arrangia e chi si accontenta di due teli in spiaggia, sperando che il conto finale non sia troppo salato.

Ma chi ha dei bambini non può accontentarsi, ha bisogno di stare comodo. Condizione di cui approfittano gli stabilimenti che alzano i prezzi: ombrellone e lettini costano sempre di più, servizi a pagamento e supplementi a ogni angolo fanno lievitare la bolletta finale più di un aperitivo al tramonto. E c’è una spiaggia più di tutte che risulta essere un vero salasso. Vediamo quale.

Turismo: questa è la spiaggia più costosa

A riportare questa triste e preoccupante realtà è Altroconsumo, che ci fa sapere che l’inchiesta ha coinvolto 213 stabilimenti in dieci località italiane analizzando i prezzi dal 3 al 9 agosto per un ombrellone con due lettini.

Tra le mete che fanno più discutere, Alassio si prende il podio… ma non certo per convenienza. Nella perla ligure, se vuoi goderti il mare dalle prime file, prepara la carta di credito: una settimana di ombrellone e due lettini può arrivare fino a 354 euro. Una cifra che fa tremare anche gli habitué più affezionati. Rimini invece si conferma una delle poche località davvero accessibili, con prezzi che non sono aumentati rispetto all’anno scorso. Nella città romagnola bastano 150 euro circa per lo stesso servizio – quasi la metà – e c’è chi la sceglie proprio per questo: qualità, accoglienza e prezzi “umani”.

Prezzi esagerati e paga anche la terza persona

Bene anche Lignano, Senigallia e Anzio, tutte con tariffe comprese tra i 150 e i 180 euro. Poi c’è il gruppo dei “quasi di lusso”: Gallipoli (oltre 290 euro), Alghero (sopra i 240) e Viareggio, dove il prezzo resta fisso (circa 217 euro) e piuttosto alto su tutte le file. Insomma, in certe zone il mare non è più per tutti. O meglio: è per chi può permetterselo.

Ma le spese reali non finiscono qui: incredibilmente in alcune spiagge si paga per la doccia (anche 20 centesimi a getto!), la cabina, i giochi da spiaggia, la terza persona (quindi se hai figli?) la toilette… fino all’uso del frigorifero, che potrebbe anche servirti per il biberon o le medicine. In sostanza, alla voce “spiaggia” rischi di sborsare 350 € per due lettini e ombrellone, e la settimana balneare rischia di diventare un salasso.