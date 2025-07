Vacanze al mare: primi dati sull’affluenza dei turisti e intanto i prezzi salgono

L’Italia si conferma la meta preferita di molti turisti, che scelgono la Penisola per le vacanze estive: tutti i dati dell’estate 2025.

I turisti stranieri preferiscono l’Italia. Il dato emerge da una serie di analisi condotte da Jfc, che ha analizzato il numero di presenze straniere che raggiungeranno la Penisola nel periodo estivo.

Nonostante un lieve aumento dei prezzi nel settore della ristorazione, dei trasporti e dell’hospitality, il Bel Paese si conferma ancora una volta meta prediletta per le vacanze balneari.

Saranno più di 100 milioni i turisti stranieri che hanno deciso di trascorrere almeno una settimana d’estate in Italia, scegliendo tra alcune località del Nord.

Le prenotazioni non sono state fermate nemmeno dall’incremento dei prezzi, lievemente ridotto rispetto agli aumenti che si sono registrati negli ultimi due anni.

Italia: milioni di turisti in arrivo in estate

Dalle analisi condotte da Jfc, è stato evidenziato come l’Italia verrà presa d’assalto soprattutto dai turisti stranieri. Se gli italiani hanno optato per le vacanze all’estero, i vacanzieri provenienti da altre zone d’Europa e del mondo hanno scelto la Penisola come meta per i soggiorni estivi. Saranno 100 milioni 898 mila i turisti stranieri previsti in arrivo in Italia, con un aumento del 5% rispetto all’estate 2024.

Nemmeno l’aumento dei prezzi ha fermato tutti coloro che hanno scelto ancora una volta la Penisola come meta delle vacanze balneari. I costi di trasporto, ristorazione e hospitality sono aumentati del 5,5% in più a persona, ma questo non ha impedito ai turisti stranieri di prenotare una vacanza in Italia, che si conferma così uno dei Paesi più gettonati anche per le ferie estive.

Estate 2025, aumentano i prezzi

Per la stagione appena iniziata, il caroprezzi è rallentato rispetto agli ultimi due anni durante i quali si è assistito ad una lievitazione esagerata dei costi. Gli alberghi delle località balneari del centro-nord Italia hanno apportato un aumento di prezzo del loro listino pari al 3,5%, mentre quelli del Sud Italia e delle Isole hanno registrato un incremento del 5,2%. In generale, il settore ha visto un aumento dei prezzi pari al 3,9%.

Sono lievitate anche le spese per ristoranti (+6,6%), servizi spiaggia (+4,2%) e trasporto (+7,35). Tra le destinazioni balneari più apprezzate si confermano alcune zone del nord: Jesolo è la regina dell’estate 2025, mentre al secondo posto si colloca Rimini seguita, poi,da Riccione e Cervia Milano Marittima.