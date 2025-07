Ravenna: rilevati strani organismi sui fondali del mare | Gli esperti rispondono: “Sono innocui”

I bagnanti del litorale ravennate notano sui fondali del mare delle strane presenze: l’intervento degli esperti scongiura ogni dubbio.

I social hanno il poter di far circolare alla velocità della luce video e immagini, rendendo alcuni di questi virali e in grado di raggiungere un pubblico ampio e variegato.

Accade spesso che una foto scattata da un utente del web diventi improvvisamente motivo di discussione, attirando l’attenzione di esperti e non.

È quanto accaduto a Ravenna, dove alcuni bagnanti hanno notato delle strane presenze sul fondale del mare e si sono chiesti di che tipologia di essere vivente si trattasse.

Dopo una serie di ipotesi, l’intervento di un biologo è stato illuminante: ciò che è stato immortalato dalla fotocamera di un bagnante non deve in alcun modo preoccupare la popolazione.

Presenze sul fondale del mare: di cosa si tratta

“Oggi a Punta Marina sul fondale è pieno di questi strani organismi ancorati al fondo. Qualcuno sa cosa sono? – ha scritto un utente del web sul gruppo Sei di Ravenna se…2.0, interpellando così tutti gli altri iscritti – . Fra i bagnanti ci sono molte ipotesi. Si dice che potrebbero essere delle “placente” di medusa. La scorsa settimana non c’erano”.

Il post, pubblicato lo scorso 28 giugno, ha fatto in breve tempo il giro della rete, attirando l’attenzione di alcuni esperti di biologia marina. L’ipotesi iniziale è stata di ascidie: a ritenere che si trattasse di questo tipo di organismi marini è stato il direttore di Cestha – Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat – Simone D’Acunto. Ma la sua ipotesi è stata presto smentita da un altro esperto in materia.

Ravenna, cosa giace sui fondali del mare

Dopo alcune pubblicazioni in merito alle ipotetiche ascidie – del tutto innocue e non velenose – presenti sui fondali del mare del litorale ravennate, un biologo marino ha scritto alla testata giornalistica Ravennanotizie.it per chiarire il fraintendimento.

“[…] Quelle in foto sono semplici uova di arenicole, ovvero dei policheti marini che vivono nelle coste romagnole – ha chiarito l’esperto – . E questo fenomeno è frequente. Mi sorprende che siano confuse con ascidie, organismi completamente differenti come struttura e morfologia”. Il mistero, dunque, è stato svelato e i bagnanti possono continuare a vivere in serenità sulle spiagge del ravennate.