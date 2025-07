UFFICIALE Bollo auto, approvata la riduzione digitale: pagalo online e costa un terzo | Non regalare più soldi all’ACI

Novità sul bollo auto: da adesso se decidi di pagarlo online pagherai un terzo. Perché regalare più soldi all’ACI se puoi risparmiare?

Sembra sempre troppo lontano, e poi all’improvviso arriva. Non stiamo parlando delle ferie estive, ma di quella voce fastidiosa che ogni automobilista sente risuonare nella sua testa una volta l’anno: “Ho pagato il bollo?”

Una tassa che puntualmente si presenta, che non perdona dimenticanze e che, diciamolo, non è proprio la più amata tra le spese obbligatorie. C’è chi la segna sul calendario, chi la rimanda all’ultimo secondo, chi scopre con orrore di averla saltata.

Eppure, tra mille obblighi e incombenze, qualcosa finalmente si muove. Piccola certo, ma pur sempre una svolta per chi guida. Una svolta che passa per lo smartphone, per la connessione internet e per un po’ di attenzione.

Stavolta non si tratta di sconti promessi e mai arrivati, ma di una modalità di pagamento che taglia i costi e velocizza la burocrazia. Tutto legale, tutto ufficiale. Basta pagare online.

Bollo auto: paghi un terzo online

Il bollo auto, lo ricordiamo – anche se siamo sicuri che non ce ne sia bisogno, e chi lo dimentica? – è una tassa regionale obbligatoria per i proprietari di veicoli a motore. L’importo cambia in base alla regione, alla potenza e alla classe ambientale del veicolo. Fin qui, nulla di nuovo, appunto.

La novità arriva dal canale digitale: dal 2020 tutti i pagamenti alla Pubblica Amministrazione, bollo incluso, devono passare attraverso PagoPA, il circuito elettronico centralizzato che consente operazioni rapide, tracciabili e – cosa certamente interessante – meno costose rispetto ai vecchi metodi. Ma c’è di più.

Sfrutta l’opportunità per risparmiare

A questo si aggiunge la possibilità di pagare il bollo auto tramite PayPal – come ci ricorda ilsalvagente.it, sfruttando l’opzione “Paga in 3 rate”, disponibile per importi tra 30 e 2.000 euro. Nessun interesse, nessuna commissione: solo la comodità di dividere la spesa in tre mesi. La prima rata viene addebitata subito, le altre due nei mesi successivi, direttamente dalla carta o dal conto associato.

Basta registrarsi su PayPal, collegare un metodo di pagamento e selezionare l’opzione sul sito dell’ACI, sull’app IO o su un portale abilitato. Il sistema verifica in tempo reale se l’utente è idoneo, e se lo è, l’operazione parte immediatamente. Addio file allo sportello, addio bollettini da stampare, addio sovrapprezzi inutili. È una piccola rivoluzione digitale che non cancella il bollo (magari!), ma almeno lo rende più gestibile. E in tempi in cui ogni euro conta, evitare di “regalare” soldi all’ACI è già una soddisfazione.