Il miglior Aeroporto europeo è in Italia: eccellenza per sostenibilità e gestione operativa

Il Best Airport Award 2025 va ad un aeroporto italiano - pianoinclinato.it (foto pixabay)

Aci Europe ha inserito uno degli aeroporti italiani tra i migliori di tutta Europa nella categoria oltre i 40 milioni di passeggeri.

L’Italia rientra nell’eccellenza dei trasporti aerei con il premio assegnato da Aci Europe per la settima volta ad uno degli aeroporti del Paese.

Il Best Airport Award 2025 è stato assegnato tenendo in considerazione voci come “Staff più dedicato”, “Viaggio più facile” e “Aeroporto più piacevole”.

A fare la differenza sono stati la digitalizzazione, l’attenzione alla sostenibilità e la qualità dei servizi offerti, che lo hanno reso uno degli aeroporti più graditi da parte dei viaggiatori.

Questo aeroporto, inoltre, si è aggiudicato l’ottavo posto nella classifica Skytrax dei migliori del mondo gareggiando alla pari con Singapore Changi, Doha Hamad o Tokyo Haneda.

Il premio assegnato da Aci Europe

Nel corso della 35esima Assemblea Generale di ACI Europe (Airport Council International), l’associazione internazionale che rappresenta oltre 500 aeroporti in Europa e premia ogni anno l’eccellenza nel settore, tenutasi ad Atene, l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è stato eletto miglior aeroporto europeo nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. Dal 2018 ad oggi, si tratta della settima volta consecutiva che l’Aeroporto principale di Roma Capitale vede aggiudicarsi questo ambito premio.

A fare la differenza sono stati la visione strategica, gli investimenti mirati e l’attenzione costante all’innovazione, alla qualità dei servizi e alla sostenibilità ambientale. Da anni, l’aeroporto gestito da ADR – Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, viene considerato come un punto di riferimento mondiale per qualità ed efficienza. A regalare maggiore soddisfazione è stato, inoltre, l’ottavo posto raggiunto nella classifica Skytrax dei migliori aeroporti del mondo, che ha premiato l’aeroporto romano per qualità del personale, la pulizia, la segnaletica e l’efficienza dei controlli.

Best Airport Award 2025: i motivi del riconoscimento

Sono otto gli esperti che nel corso dell’Assemblea Generali Aci hanno assegnato all’Aeroporto di Fiumicino il Best Airport Award 2025 tenendo in considerazione parametri come la qualità del servizio, la trasformazione digitale, la transizione energetica e la gestione efficiente dei processi aeroportuali.

Da anni, inoltre, l’Aeroporto di Fiumicino è impegnato nella transizione green e il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo inaugurato lo scorso gennaio ne è la dimostrazione. A renderlo eccellente è anche l’uso avanzato dei big data nella gestione dei flussi passeggeri, che hanno concesso alla struttura di accelerare i tempi di attesa e migliorare l’esperienza dei viaggiatori.