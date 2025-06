Terraforma Exo 2025: la musica incontra la sostenibilità a Milano, Roma e Palermo

Quattro appuntamenti con la manifestazione che fa riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente attraverso la musica e l’arte.

Terraforma Exo nasce con l’intento di spingere alla riflessione favorendo momenti di introspezione e pensiero critico.

Il programma si articola in performance dal vivo, installazioni, passeggiate sonore e tavole rotonde che vedono la presenza di pensatori, musicisti e artisti di spicco che operano nell’ambito del suono e dell’ecologia.

Grande importanza verrà data al suono inteso da un punto di vista ecologico, come elemento in grado di trasformare e interpretare creativamente lo spazio, aprendo nuove modalità di coesistenza.

Per prendere parte all’edizione 2025 è possibile scegliere tra due appuntamenti a Milano, uno a Roma e uno a Palermo.

Terraforma Exo 2025: il programma di Milano

Il 28 e il 29 giugno, il Parco Sempione di Milano – insieme ad altre location – si trasforma in un laboratorio a cielo aperto con i mix di Lorenzo Senni, la performance automatizzata di Florian Hecker, la lecture di Forensic Architecture e i laboratori sonori. Uno dei luoghi principali del capoluogo meneghino si trasforma in un ecosistema in cui corpo, spazio e suono diventano la chiave di lettura per un presente complesso e articolato.

Occhi puntati anche sul giardino della Triennale, che ospita due live in collaborazione con importanti festival internazionali: la serata in collaborazione con Gatto Verde accenderà la città, accogliendo alcuni dei DJ più visionari della scena musicale elettronica mondiale, ampliando il dialogo oltre i confini del parco. Grande attesa anche per le installazioni a Torre Branca e nella Palazzina Appiani, e presso il Castello Sforzesco.

Le tappe a Roma e Palermo

Terraferma Exo 2025 si sposta poi a Roma: il 27 settembre il Forte Antenne, un monumento del XIX secolo arroccato sul punto più alto del lussureggiante parco di Villa Ada, si animerà con un’intera giornata di programmazione immersiva. Qui i partecipanti avranno la possibilità di immergersi in performance site-specific, installazioni sonore, DJ set ed esperienze guidate che intrecciano storia, suono e natura.

Infine, Palermo ospita la manifestazione il 28 ottobre dove il parco di otto ettari di Villa Tasca si trasformerà in un vibrante palcoscenico per concerti e attività culturali. Qui sono previste la performance sonora di Moritz von Oswald e il sound minimal e mistico di Rrose.