ADDIO alla perla delle Cicladi: l’isola greca più famosa al mondo chiude i battenti: turisti furibondi | Annullate in queste ore migliaia di prenotazioni

Il crollo di prenotazioni mette in ginocchio il turismo greco: le isole più famose del mondo si svuotano e si preannuncia un’estate anomala per il Mediterraneo.

Grecia, Francia, Spagna e Italia restano da anni ai vertici delle classifiche per flussi turistici, ma nell’estate 2025 si registra un’improvvisa inversione di tendenza, come riportato da Money.it.

Santorini, da tempo considerata la “regina” delle Cicladi, sta vivendo un momento critico riguardo al turismo internazionale, dopo essere stata per un anni una delle mete predilette.

Migliaia di prenotazioni sono state annullate in poche settimane, i voli sono mezzi vuoti e le strutture ricettive che si trovano costrette a ridurre il personale o a chiudere temporaneamente.

Il calo degli arrivi sull’isola, che negli anni ha accolto fino a tre milioni di visitatori l’anno, sta provocando un contraccolpo sull’intero comparto turistico greco, già messo alla prova dall’aumento generale dei costi in Europa e dalla crescente instabilità climatica.

Turismo in crisi a Santorini: paura per le scosse sismiche

Il timore per possibili disastri naturali ha preso il sopravvento sulle suggestive cupole bianche affacciate sull’Egeo. Le scosse sismiche registrate a primavera, seguite da allerte tsunami, hanno avuto un effetto domino. Nonostante un incremento del 26% dei voli per Santorini rispetto all’anno scorso, la previsione per l’estate indica un crollo del 25% nelle presenze turistiche.

L’episodio più allarmante si è verificato lo scorso 22 maggio, quando un sisma di magnitudo 6.2 ha colpito il mare a nord di Creta. L’allerta si è diffusa anche a Rodi e Santorini. Sebbene non si siano verificati danni, l’impatto psicologico sui viaggiatori è stato immediato. Il turismo, ancora fragile dopo la pandemia, si ritrova di nuovo sotto pressione, e la Grecia rischia ora di uscire dalle prime posizioni tra le mete estive europee.

Incentivi per il turismo in Grecia: crociere e prezzi convenienti

Per tentare di invertire la rotta, molti tour operator stanno lanciando offerte last minute e pacchetti promozionali a prezzi davvero vantaggiosi. Un aiuto temporaneo al turismo greco arriva dalle navi da crociera che attraccano quotidianamente a Santorini e portano migliaia di passeggeri pronti a fare acquisti nei negozi locali.

Gli esperti però avvertono che le cose non cambieranno così facilmente: si tratta di un sollievo passeggero, insufficiente a compensare il crollo delle prenotazioni. Anche Rodi e Creta, mete storiche del turismo greco, stanno vivendo la stessa dinamica. La perdita di visitatori è crescente e il futuro si fa sempre più incerto. Le autorità monitorano la situazione, ma la crisi sembra destinata a durare.