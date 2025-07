Dichiarazione dei redditi: da quest’anno portala in detrazione, mettila nel 730 e in automatico la dimezzi | È la spesa che più ti rovina

Le spese da detrarre (Foto di Leeloo The First da pexels) - pianoinclinato.it

La dichiarazione dei redditi non è mai una passeggiata. Ogni anno è la solita storia: tra conti da fare, documenti da raccogliere e quel pizzico di panico che ci coglie a pochi giorni dalla scadenza, sembra che non finisca mai. Eppure, in mezzo a tutte quelle righe e numeri, c’è qualcosa che potrebbe davvero fare la differenza. Una spesa che ci fa impazzire ogni anno, ma che da quest’anno è più facile da “sfruttare”.

Hai presente quel “costo fisso” che, nonostante i tuoi sforzi per risparmiare, si presenta inesorabile alla fine di ogni mese? Un po’ una tassa invisibile che ti appesantisce. Ecco, quella spesa potrebbe essere la chiave per risparmiare una cifra interessante quando arriverà il momento.

C’è una buona notizia che non tutti conoscono: puoi portarla in detrazione, e con il giusto calcolo, dimezzarla senza troppi sforzi. Una piccola scoperta che potrebbe farti respirare un po’ più serenamente. Ma cos’è questa “spesa” che potrebbe diventare un vantaggio per te?

Quella che tutti temiamo, ma che pochi sanno come usare a proprio favore. Una delle spese che incide maggiormente sulle tasche di molte famiglie italiane. Da quest’anno, però, le cose sono cambiate, e potresti vedere un “rientro” che ti farà sorridere quando compili il tuo 730.

Dichiarazione dei redditi: ora puoi detrarre questa spesa

Se hai immaginato che stessimo parlando di spese per la salute o dei soliti bonus, preparati a cambiare idea. La spesa di cui parliamo è quella che molti considerano scontata, ma che in realtà può rappresentare un bel risparmio: le spese condominiali.

Sì, hai capito bene! Con le nuove normative della Legge di Bilancio, ci sono molte spese condominiali che ora possono essere portate in detrazione. Non solo interventi strutturali o migliorie energetiche, ma anche alcuni costi che finora sembravano impossibili da “recuperare”. E se pensi che non ti riguardi, potresti rimanere sorpreso.

Una vera sorpresa

Come fa sapere designmag.it, interventi come la ristrutturazione o i lavori per la sicurezza (ad esempio, l’installazione di infissi antisfondamento o sistemi di allarme) sono ora possibili da detrarre. Anche il bonus verde per i giardini comuni e il superbonus che permette di detrarre una parte significativa delle spese per il miglioramento energetico degli edifici fanno parte di queste novità. Insomma, un’occasione da non lasciarsi scappare.

Ma come funziona esattamente? La cosa più importante da sapere è che, per beneficiare di queste detrazioni, l’amministratore del condominio deve eseguire un bonifico bancario con causale ben precisa che indichi chiaramente che si tratta di una spesa detraibile ai fini fiscali. Se tutto è in regola, basta poi compilare il quadro giusto del 730, e voilà! Il gioco è fatto. Ovviamente, c’è una piccola condizione: devi essere uno di quelli che effettivamente ha sostenuto le spese. Quindi, quando arriva il momento di compilarlo, non lasciare che questo piccolo “trucco” ti sfugga.