Deposito Vincolato: cos’è e quanto si può guadagnare, vincolando piccole somme di denaro

Tra le opzioni a disposizione dei clienti che desiderano mettere da parte denaro, il deposito vincolato è una delle scelte meno rischiose.

In tempi di crisi e difficoltà economica per molti italiani, sono tanti i clienti degli istituti bancari che vanno alla ricerca di soluzioni per mettere da parte un po’ di denaro.

Sono tanti, infatti, coloro che a fatica riescono ad arrivare a fine mese a causa dell’aumento delle bollette, delle materie prime e della benzina.

Le banche, quindi, mettono a disposizione dei propri clienti una serie di opzioni per risparmiare denaro sul lungo tempo.

Una delle soluzioni più gettonate è il deposito vincolato, che permette di guadagnare somme di denaro più o meno ingenti a seconda dell’importo del fondo bloccato.

Deposito vincolato, cosa è e come funziona

Per far fruttare i soldi in banca, si possono considerare diverse opzioni, tra cui conti deposito, buoni fruttiferi postali e investimenti in titoli di stato o obbligazioni. Il consiglio che viene dato ai clienti è di valutare il proprio profilo di rischio e consultare un consulente finanziario prima di effettuare una scelta che potrebbe risultare azzardata.

Il deposito vincolato resta una delle opzioni maggiormente suggerite ai clienti degli istituti bancari. Si tratta di un conto deposito in cui i fondi depositati vengono bloccati per un periodo di tempo specifico, detto “vincolo”, in cambio di un tasso di interesse più alto rispetto ai conti deposito liberi. Durante il periodo di vincolo, il cliente accetta di non prelevare il denaro depositato, a meno che non accetti di pagare penali o di perdere gli interessi maturati qualora decidesse di prelevarlo in anticipo rispetto ai tempi prestabiliti.

Come guadagnare con il deposito vincolato

Come accennato, il deposito vincolato permette di guadagnare interessi su una somma di denaro depositata presso una banca, a fronte di un impegno a non prelevare i soldi per un periodo prestabilito. Più lungo è il periodo di vincolo, più alto sarà il tasso di interesse offerto dalla banca.

Il guadagno deriva dalla differenza tra il tasso di interesse applicato al deposito vincolato e il tasso di interesse di un conto deposito libero, dove i soldi sono sempre disponibili. Ad esempio, se si depositano 10.000 euro con un tasso di interesse del 2% per un anno, si riceveranno 200 euro di interessi alla scadenza del vincolo. Questi vanno così ad aggiungersi al capitale iniziale e permettono al cliente di mettere un po’ di soldi da parte.