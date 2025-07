Ventilatore LIDL a 19,90€ il clone del Dyson: scopiazzato il brevetto inglese, costa 320€ in meno | Un assedio

Da oggi potrai avere il design futuristico e l’efficienza di un ventilatore di alta gamma, ma ad una frazione minuscola del costo.

Ti sembrerà incredibile, eppure è proprio ciò che sta accadendo nel supermercato Lidl.

Un prodotto sta scatenando un vero e proprio assedio nei punti vendita, promettendo di rivoluzionare il modo in cui affronti il caldo estivo.

Non stiamo parlando di un sogno lontano, ma di una realtà a portata di mano, anzi, di carrello.

Sei pronto a scoprire il segreto che sta mandando in delirio gli acquirenti e a capire come approfittarne?

Lidl sferra il suo colpo al caldo estivo

Mentre il mercato è dominato da dispositivi costosi e dal design iconico, LIDL ha deciso di giocare d’anticipo, proponendo una soluzione che ha tutta l’aria di essere una mossa geniale. La catena di supermercati tedesca ha lanciato il mini ventilatore da tavolo SILVERCREST® con LED al prezzo irrisorio di 19,99€. Ma non è solo il prezzo a far gridare al miracolo: le sue linee essenziali e la sua struttura senza pale richiamano immediatamente il celebre design dei ventilatori Dyson, il cui costo si aggira sui 340 euro. Questo rende il prodotto LIDL un “clone” esteticamente simile, ma con una differenza di prezzo sbalorditiva di oltre 320 euro. Un vero e proprio assedio ai portafogli dei consumatori, che possono finalmente accedere a un prodotto di design senza svuotare il conto in banca.

Il mini ventilatore SILVERCREST® non è solo un colpo di genio in termini di prezzo e design. Con dimensioni compatte di 13 x 13 x 30,5 cm, si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania, comodino o spazio ridotto, offrendo un flusso d’aria rinfrescante senza ingombro. La sua tecnologia, pur non essendo identica all’originale brevettato, si ispira al concetto “senza pale”, garantendo un funzionamento più sicuro e una pulizia semplificata rispetto ai ventilatori tradizionali. Ma c’è di più: questo piccolo gioiello tecnologico offre 3 livelli di velocità, permettendo di regolare l’intensità del flusso d’aria in base alle proprie esigenze. Non solo, è dotato anche di una suggestiva luce d’atmosfera a LED in 5 diversi colori, trasformando il ventilatore in un elemento d’arredo e un punto luce per creare l’ambiente desiderato, sia per lavorare che per rilassarsi.

L’occasione dell’estate

I clienti, consapevoli dell’incredibile rapporto qualità-prezzo e del design accattivante, stanno letteralmente prendendo d’assalto gli scaffali. È un’occasione da cogliere al volo, dato che, come indicato nelle note legali, per questo tipo di articoli “sussiste la possibilità che, in casi eccezionali e nonostante l’attento approvvigionamento, si esaurisca entro breve tempo”.

Non aspettare troppo se vuoi assicurarti il tuo “clone” del Dyson: la disponibilità è limitata e la richiesta è altissima. Sei pronto a unirti all’assedio e portarti a casa il tuo ventilatore a meno di 20 euro?