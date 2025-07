RIFORMA INPS – Cambia tutto, arriva la pensione universale: minima a 1600€ per tutti | Se hai 65 anni ti sfondano il conto anche senza 1 giorno di contributi

Immagina un futuro in cui l’età avanzata non sia più sinonimo di preoccupazioni economiche.

Oltre l’assegno sociale

In Italia, per chi non ha mai lavorato a sufficienza da raggiungere il minimo contributivo, esiste l’Assegno Sociale. Al compimento dei 67 anni, se il reddito è basso, si può accedere a questa prestazione di 538,68 euro mensili nel 2025, che può salire a 739,83 euro a 70 anni. È una misura assistenziale importante, ma se guardiamo oltre i nostri confini, scopriamo realtà ben più generose. L’Assegno Sociale non è una peculiarità italiana, ma rientra in un insieme di tutele europee per le persone prive di reddito. E qui viene il bello: in alcuni Paesi l’importo è decisamente più alto.

Tra questi Paesi “illuminati” spicca la Francia, dove l’equivalente del nostro Assegno Sociale è l’Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées). La differenza è abissale: nella migliore delle ipotesi, con l’Aspa si può arrivare a circa 1.600 euro mensili. E non è l’unica differenza: in Francia se ne può fare richiesta anche prima dei 67 anni. L’Aspa spetta al compimento dei 65 anni, e per chi soddisfa determinati requisiti – come un’invalidità al 50% – si ha diritto già a 62 anni. Anche qui si guarda al reddito personale o coniugale, con limiti annuali di 12.411,44 euro per una persona singola e 19.268,80 euro per le coppie. Questo sistema è un aiuto dedicato a chi ha pochi mezzi, garantendo una vecchiaia dignitosa.

Un modello da ammirare

Il funzionamento dell’Aspa è simile all’Assegno Sociale italiano, integrando il reddito fino al plafond previsto. Chi ha un reddito pari a zero prende l’importo massimo: 1.034,28 euro al mese per la persona sola (12.411,44 euro l’anno) e 1.605,73 euro al mese per le coppie (19.268,80 euro l’anno), importi netti perché non soggetti a imposte. Ma la vera genialità risiede nella “franchigia sui redditi da lavoro”: nel 2025, una persona sola può guadagnare fino a circa 530 euro al mese senza che questo importo venga conteggiato nel calcolo dell’Aspa.

Ciò significa che il sistema non scoraggia chi decide di rimanere attivo, permettendo di integrare i piccoli guadagni senza perdere il diritto all’assegno. E non solo i cittadini francesi ne beneficiano: anche gli italiani che dimostrano di vivere abitualmente in Francia per almeno 9 mesi l’anno possono accedere a questa straordinaria tutela. Un modello che apre orizzonti impensabili per la sicurezza sociale.