ULTIM’ORA INPS – Non rimanere in Italia, spostati qui e ti accreditano 10 anni in più di pensione | Vivrai come un pascià fino a che campi

Ci sono luoghi del mondo in cui la vecchiaia rappresenta indubbiamente un privilegio e la pensione si può godere davvero: ecco dove bisognerebbe trasferirsi.

Aumenta il numero di italiani che guardano all’estero non solo per lavoro, ma anche in vista del pensionamento che appare come un miraggio entro i confini della Penisola.

Secondo gli ultimi dati sulla speranza di vita a livello globale, ci sono Paesi in cui si vive fino a tre anni in più rispetto all’Italia, un dettaglio da non sottovalutare.

C’è infatti chi, al momento di scegliere dove recarsi dopo la pensione, cerca destinazioni dove il proprio assegno pensionistico duri più a lungo e il costo della vita sia più vantaggioso.

L’Italia, con un’aspettativa di vita media di 82,9 anni, si posiziona al 13° posto nel mondo, ma resta indietro rispetto a realtà come Monaco (85,9 anni), Hong Kong (85,5) e Macao (85,4), dove la longevità sembra quasi garantita.

Monaco è il Paese in cui si vive più a lungo: ecco perché

Trasferirsi in uno di questi Paesi potrebbe tradursi, metaforicamente, in “dieci anni in più di pensione” a parità di età anagrafica, tenuto conto della maggiore durata media della vita. Monaco è il Paese con la speranza di vita più alta al mondo, secondo quanto riportato da Money.it. Qui si vive in media 85,9 anni, quasi tre in più rispetto agli italiani. A influire positivamente sono vari fattori: un sistema sanitario all’avanguardia, un’alta qualità dell’aria, un reddito pro capite tra i più alti del pianeta e uno stile di vita molto controllato.

Nonostante l’elevato costo della vita, molti pensionati europei scelgono di stabilirsi in territori limitrofi come la Costa Azzurra continuando a beneficiare indirettamente degli stessi servizi. La convenienza, in termini previdenziali, è evidente: più anni di vita significano più tempo per godere della pensione percepita, anche se l’INPS non accredita realmente “anni in più” per il solo fatto di trasferirsi.

Pensionati italiani in Giappone: il modello previdenziale sorprendente

Hong Kong e Giappone seguono Monaco a breve distanza. Nella regione amministrativa speciale cinese si vive in media fino a 85,5 anni, mentre nel Paese del Sol Levante la media è di 84,8. In entrambi i casi, l’alimentazione povera di grassi, la cultura del movimento quotidiano e un efficiente sistema sanitario contribuiscono a un invecchiamento sano.

In Giappone, in particolare, è radicata una visione positiva della vecchiaia. Qui gli anziani spesso attivi e socialmente coinvolti anche dopo i 90 anni. In ottica previdenziale, queste realtà rappresentano dei modelli da studiare e da seguire.