Sembra la Namibia ma dista 1 ora da casa tua: le dune più alte d’Europa a un passo da Roma | Ci arrivi in macchina comodamente

Il fascino del deserto a due passi da Roma. L’Italia non smette di stupire, e il Belpaese comprende anche dune e sabbia.

C’è un’Italia che sorprende, anche quando pensi di conoscerla tutta. È quella dei paesaggi inaspettati, dei panorami che sembrano usciti da un altro continente, di angoli così diversi da farti dubitare di essere davvero a due passi da casa.

E tra tutti i luoghi che fanno dire “ma davvero siamo ancora in Italia?”, ce n’è uno che batte tutti per meraviglia e originalità. Un posto che ti fa pensare subito al Sahara, con dune che sembrano onde di sabbia congelate nel tempo, e un silenzio quasi surreale.

Il deserto ha da sempre un fascino unico. È vastità, quiete, potenza della natura allo stato puro. E anche se sognare un viaggio in Namibia o in Marocco è più che legittimo, non tutti possono concedersi quella fuga esotica. Ma la buona notizia è che non serve nemmeno.

Sì, perché a meno di un’ora di volo da Roma esiste un vero deserto, autentico e selvaggio. Pochissimi lo sanno, ma è italiano al 100%. E si raggiunge comodamente anche in macchina.

A pochi passi da Roma, il deserto

Stiamo parlando delle Dune di Piscinas, un piccolo Sahara nel cuore della Sardegna. Le conoscevi? Qui, sulla costa sud-occidentale dell’isola, la sabbia regna sovrana: le dune arrivano a sfiorare i 100 metri d’altezza e si muovono lentamente ogni giorno, modellate dal vento.

Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi. Le dune di Piscinas, come segnala anche money.it, ospitano un ecosistema sorprendente. Resistenti arbusti come il ginepro fenicio, uccelli migratori, tartarughe di Hermann e paesaggi che cambiano continuamente rendono questo luogo unico in tutta Europa.

Le nostre dune

Per arrivarci, basta prendere un volo Roma–Cagliari (appena un’ora). Poi si noleggia un’auto e si guida per circa 90 chilometri fino al deserto. Ci sono due strade: una più rapida, passando per Arbus, e una più panoramica lungo la spettacolare Costa Verde, una zona selvaggia e poco urbanizzata della Sardegna famosa per le sue spiagge incontaminate e le dune di sabbia dorata.

E già che siete lì, vale la pena allungarsi un po’ nei dintorni: tra spiagge mozzafiato come Porto Pino e Pan di Zucchero, borghi storici come Iglesias, siti archeologici come Barumini o la grotta di Su Mannau, ogni deviazione sarà una scoperta. Altro che viaggio esotico: questa è un’avventura che profuma di Sardegna e che non dimenticherai facilmente.