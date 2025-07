CALDO TORRIDO – È allerta blackout in tutto il Paese, le banche AVVISANO i correntisti: prelevate subito | Rimanete senza contanti

Il caldo che ci sta investendo potrebbe provocare anche dei blackout. Le banche stanno avvisando i correntisti: prelevate i vostri soldi.

L’estate è appena iniziata e già i termometri sembrano impazziti. Ma a preoccupare, stavolta, non è solo il caldo: dopo quanto accaduto in Spagna, si torna a parlare di blackout e di cosa potrebbe accadere se, da un momento all’altro, saltasse la corrente anche da noi.

Lo scorso aprile, in pieno giorno, milioni di persone si sono ritrovate improvvisamente senza elettricità. Ma la vera sorpresa non è stata il buio, bensì il non riuscire a comprare nemmeno una bottiglia d’acqua. Carte bloccate, bancomat fuori uso, negozi chiusi o capaci di accettare solo contanti. Nessuno era preparato.

La sorpresa più grande non è stata restare al buio, ma scoprire quanto siamo diventati dipendenti dalla carta La corsa agli sportelli è stata immediata, ma molti non funzionavano nemmeno.

Le banche hanno chiuso, i pagamenti elettronici sono crollati, e in poche ore la crisi si è trasformata in un problema molto concreto: nessuno aveva più accesso ai propri soldi. Ora, chiedono nuovamente di ritirare i propri contanti. Perché?

Caldo torrido: è allerta blackout

Per quello che è accaduto in Spagna, ora in tutta Europa si sta correndo ai ripari. Anche la Commissione UE, fa sapere money.it, ha rilanciato il concetto di autosufficienza per almeno 72 ore in caso di emergenza, mentre sempre più governi chiedono ai cittadini di tenere a casa una piccola riserva di contanti. Perché come abbiamo visto, in certe situazioni la carta non basta.

Le linee guida più precise arrivano dai Paesi del Nord. In Olanda, la banca centrale consiglia di avere almeno 70 euro per ogni adulto e 30 euro per ogni bambino. Non cifre esagerate, ma abbastanza per affrontare qualche giorno senza bancomat, carte o POS. E non è solo questione di contanti.

Meglio ritirare i propri soldi

Le raccomandazioni includono anche acqua potabile, una torcia elettrica con batterie di riserva, cibo pronto da consumare e, se possibile, una radio a batterie per ricevere eventuali aggiornamenti. Insomma, un mini-kit di sopravvivenza da tenere in un angolo.

Il blackout spagnolo non è stato causato da un attacco hacker, ma da un guasto improvviso a una stazione elettrica: un effetto domino che ha messo in crisi un sistema già fragile. È bastato un niente per mandare tutto in tilt. Nessun allarmismo, ma un consiglio pratico: una manciata di banconote nel cassetto, oggi, può valere più di quanto immaginiamo. Prepararsi un minimo non costa nulla. Restare senza, invece, potrebbe costare caro.