Smartphone, non caricarlo mai in aeroporto: attacchi il cavetto e perdi tutto | In 60 secondi hai il conto in banca vuoto

Anche se hai la batteria a zero, non ricaricare mai il tuo smartphone in queste prese in aeroporto. Ti ritrovi con il conto svuotato.

Quante volte, durante un viaggio, ti sei ritrovato con il tuo smartphone che sta per mollarti proprio quando ne hai più bisogno? Magari in aeroporto, prima di imbarcarti, quando pensavi che il peggio fosse solo un ritardo del volo.

Eh sì, capita a tutti: in un mondo dove il telefono è praticamente un’estensione del nostro corpo, non possiamo proprio farne a meno. Ma attenzione, c’è un piccolo problema che potrebbe rovinare i tuoi piani.

La scena è sempre la stessa: sei a metà tra il gate e il duty free, con il telefono che ha il livello batteria vicino al 5% e una corsa frenetica per non perderti il volo. Ma c’è una salvezza a portata di mano: le famose stazioni di ricarica aeroportuali. Pochi minuti, una ricarica veloce, e sarai di nuovo in grado di postare su Instagram la tua vista dal finestrino. Ma è proprio così sicuro?

Hai mai pensato che quella presa potrebbe non essere solo un semplice punto di ricarica? E se ti dicessi che c’è un modo per rischiare di perdere molto più di un po’ di energia? Non è solo una questione di batteria che si scarica troppo velocemente. Stiamo parlando di qualcosa di molto più insidioso, che potrebbe costarti caro.

Smartphone: non ricaricare in aeroporto

Le stazioni di ricarica in aeroporto sono comode, ma ci sono più cose in gioco di quanto immagini. Mentre il tuo dispositivo si ricarica, senza che tu ne abbia la minima idea, potresti essere vittima di un furto digitale. Non stiamo parlando solo di qualche foto rubata, ma di dati sensibili che potrebbero finire nelle mani sbagliate in un attimo. Come? È quello che viene chiamato “juice jacking”.

Quando colleghi il tuo telefono a una stazione di ricarica pubblica, non stai solo ricevendo energia. Quella porta USB potrebbe anche consentire il trasferimento di dati tra il tuo dispositivo e un sistema esterno. In pochi secondi, un hacker può intercettare il collegamento e ottenere accesso ai tuoi dati: contatti, messaggi, credenziali di accesso e, se non protetti, anche i dati bancari. Il processo è velocissimo: bastano meno di 60 secondi per rubare informazioni senza che te ne accorga.

Ti ritrovi col conto svuotato

Per fortuna, non tutto è perduto. Le soluzioni per proteggersi da questa minaccia ci sono. La prima? Evitare le stazioni di ricarica pubbliche! Se proprio non puoi farne a meno, cerca almeno una presa tradizionale, più sicura.

Ma se non hai altra scelta, ci sono due accorgimenti facili da seguire: prima di tutto, scegli sempre l’opzione di “non condividere dati” quando colleghi il telefono e, ancora meglio, prendi una powerbank. Piccola, leggera e, soprattutto, sicura. Inoltre un buon antivirus può essere il tuo miglior amico, anche quando sei a migliaia di chilometri di distanza da casa.