Riforma Codice della Strada: da oggi moneta da 1€ in auto OBBLIGATORIA | La multa è catastrofica, tolgono anche i punti

Codice della Strada: perché da oggi devi avere in auto sempre con te una moneta da un euro. Il motivo è da non credere.

Le leggi stradali italiane sono un vero e proprio mondo a sé. Se qualcuno ha mai pensato che il Codice della Strada fosse solo una noiosa lista di regole per chi guida, si sbaglia di grosso. Tra quelle che non puoi nemmeno immaginare, ci sono alcune particolarmente bizzarre.

Ma, come si sa, c’è sempre una novità dietro l’angolo. Quella che ci riguarda oggi, però, non è proprio una di quelle che ti aspetti.

Ecco un altro esempio di quanto può essere imprevedibile la legislazione italiana. Nel bel mezzo delle discussioni sul miglioramento delle infrastrutture stradali, qualcuno ha pensato di introdurre una piccola ma importante novità.

Una novità che riguarda un oggetto che tutti abbiamo in tasca o, meglio, in tasche nascoste della nostra auto: la moneta da 1€.

Codice della Strada: perché devi avere in auto un euro

Ora, prima di dare per scontato che tutto questo sia solo un’altra “leggenda metropolitana”, fermiamoci un attimo. Gli agenti della polizia stradale, i carabinieri e persino le autorità locali non sono mai stati così attenti ai dettagli. E quest’anno, con l’arrivo dei controlli sul nuovo Codice in tutta Italia, qualcosa di nuovo è entrato in scena.

Sembra assurdo, vero? Un oggetto che usiamo tutti i giorni potrebbe essere la chiave per evitare guai grossi. Eppure, quando si parla di usura degli pneumatici, ogni dettaglio fa la differenza. Esatto, parliamo di questo. Ma cosa c’entra la moneta?

A cosa ti serve

La legge è chiara: se i tuoi pneumatici sono troppo usurati, rischi una multa salata e la decurtazione dei punti sulla patente. Ma come misurare esattamente l’usura di un battistrada? Fino ad oggi, chi non aveva il calibro giusto si doveva fidare della sua “sensibilità” al volante. Adesso però, la moneta da 1€ entra in gioco, con una funzione tanto semplice quanto decisiva.

La moneta si trasforma in un vero e proprio “strumento di misura” fai-da-te. In pratica, se inserisci il bordo argentato della moneta nel solco del battistrada e questo non viene completamente coperto, significa che le gomme sono troppo usurate e non sono più sicure. Un semplice controllo che ti può evitare una multa salata e la perdita di punti sulla patente. Tutto ciò si basa sulla profondità minima che la legge impone per il battistrada delle gomme, che deve essere almeno di 1,6 mm. E, se sei alla guida di una moto o un ciclomotore, questa soglia scende ancora di più. Così, grazie alla moneta, puoi controllare facilmente, seppur in maniera empirica, se ti trovi al di sotto del limite di sicurezza. Ed evitare una multa.