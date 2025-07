400.000€ in un clic: fatti prestare questo videogioco da tuo nipote, fai una montagna di soldi in 60 secondi | È facilissimo, basta premere un pulsante

Come fare soldi con un semplice videogioco. Se sai come utilizzarlo puoi guadagnare anche 400.000 euro, ma solo se lo usi così.

C’è un videogioco che potrebbe cambiarti la vita. Non ti serve una laurea in economia, né un conto alle Cayman. Solo una vecchia console, magari impolverata nello scaffale, e un nipote che ti spiega dove si trova il tasto “A”.

Nell’era dei giochi ultra-realistici, in cui puoi guidare un jet militare, costruire un grattacielo o gestire un impero criminale, era solo questione di tempo prima che qualcuno trovasse il modo di farci anche un po’ di soldi veri. Ma veri sul serio.

Certo, detta così sembra una trovata di qualche youtuber con troppa fantasia. E invece, ci sono persone che hanno preso molto sul serio il potenziale nascosto delle console. Altro che “Call of Duty”: qui si gioca a “Call of Wall Street”.

Le console moderne non servono più solo per giocare: chatti, fai squadra, ti mandi messaggi vocali, e se sei davvero creativo puoi usarle anche per guadagnare belle cifre. Geniale? Forse. Legale? Vediamo.

Fai un mucchio di soldi con un semplice videogioco

Negli Stati Uniti, un ex analista finanziario di Goldman Sachs – tal Anthony Viggiano, 26 anni – è finito nei guai fino al collo per insider trading, un’attività illegale che consiste nello sfruttare informazioni riservate per fare soldi in borsa prima che quelle notizie diventino pubbliche. Tipo sapere in anticipo che un’azienda verrà acquistata, comprarne le azioni, e poi rivenderle guadagnando una fortuna quando il prezzo sale.

Il genio di turno, come riporta 3djuegos.com, ha pensato bene di passare queste dritte non via email, non su WhatsApp, ma attraverso la chat vocale dell’Xbox 360. Una console che nel 2025 suona quasi vintage, visti i modelli successivi, ma che – sorpresa! – ha ancora un sistema audio difficile da tracciare. “Nessuna registrazione, nessuna prova”, pensava lui.

L’importante è saperlo usare

Insieme a due amici, tra una partita e l’altra, si è messo a distribuire soffiata dopo soffiata, incassando in tutto quasi 400.000 dollari. Tutto questo, premendo pochi tasti e facendo finta di parlare di videogiochi. Una specie di GameStop, ma in versione molto meno legale.

Ora l’FBI sta indagando, le accuse sono pesanti, e l’Xbox 360 rischia di finire nei manuali di diritto penale più che in quelli di gaming. La morale? Quando accendi la console per una “partitina veloce”, assicurati che il massimo rischio sia perdere al primo round, e non finire nel mirino dell’FBI.