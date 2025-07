Pedoni, vietato attraversare sulle strisce: 102€ di multa automatica da oggi | La legge della giungla

Secondo il nuovo Codice della Strada i pedoni non hanno sempre ragione, e adesso possono prendere una multa anche quando attraversano sulle strisce.

Se fino a ieri ti sentivi il re della strada solo perché cammini su due gambe senza motore, da oggi ti conviene ridimensionare l’ego. L’epoca del “ho ragione perché sono a piedi” è ufficialmente finita.

Le strisce pedonali non sono più il tappeto rosso dei camminatori urbani. Anzi, potrebbero trasformarsi in una trappola a cielo aperto. Preparati a ricevere una multa da 102 euro.

Chi pensava che il Codice della Strada valesse solo per chi ha un volante tra le mani dovrà ricredersi. Anche i pedoni, infatti, sono sotto il radar. E non si parla di buonsenso o ammonimenti bonari. Qui si parla di verbali veri, sanzioni e addirittura concorso di colpa in caso di incidente.

Il messaggio è chiaro: essere a piedi non significa essere intoccabili. Da oggi, anche per attraversare sulle strisce bisogna farlo “bene”, con criterio, attenzione e occhi aperti. Insomma: meno eroi, più prudenza.

Pedoni: arriva la multa per chi attraversa sulle strisce

Come ci spiega brocardi.it, secondo l’articolo 190 del Codice della Strada, il pedone deve usare gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi o i semafori, e se proprio non ce ne sono, deve attraversare in senso perpendicolare e con estrema cautela. Se ci sono strisce a meno di 100 metri e non le usi? Sanzione. Se le usi ma in modo spericolato? Sanzione.

Non finisce qui: se il semaforo è rosso, anche sulle strisce non hai alcuna precedenza. Se poi attraversi con le cuffiette, chattando, costringendo l’auto a inchiodare per evitare il volo libero, stai violando il Codice. E anche in quel caso la multa è automatica.

Le nuove regole da rispettare

Gli importi, afferma sempre il sito citato, vanno da 26 a 102 euro. E se malauguratamente si verifica un incidente, il pedone distratto può essere ritenuto responsabile, anche solo in parte. In questi casi, il risarcimento potrebbe ridursi drasticamente o svanire del tutto, in base al concorso di colpa stabilito.

Quindi la strada non è più una passerella. Se fino ad oggi abbiamo sempre pensato che il pedone ha ragione in ogni caso, è meglio sapere fin da subito che non è più così. È un campo minato normativo dove anche chi cammina deve studiare le regole. E da oggi, se vuoi evitare la multa, attraversare con la stessa attenzione con cui leggi il menù del ristorante non è più un consiglio: è un obbligo.