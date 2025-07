ALLERTA METEO, dopo il caldo grandine come palle da bowling | Se abiti qui assicurati subito o devi rottamare l’auto

L’estate italiana ci ha abituato a scenari imprevedibili, ma quello che sta per accadere supera ogni aspettativa.

Siete pronti a un cambiamento drastico? Le previsioni sono chiare, e il meteo si prepara a mostrarci il suo lato più impetuoso.

Dopo giorni di afa insopportabile, l’atmosfera si prepara a rilasciare tutta la sua energia.

Preparatevi a eventi che potrebbero lasciare il segno, soprattutto se la vostra auto non è al riparo.

Non sottovalutate l’imminente svolta: il rischio è dietro l’angolo, e la prevenzione potrebbe fare la differenza tra un sospiro di sollievo e un disastro.

Un’Italia spaccata in due

Dopo gli sconquassi meteo di domenica 6 luglio, le prossime ore si preannunciano ancora fortemente instabili su alcune regioni, con la concreta possibilità di forti temporali e locali grandinate. La temuta bolla d’aria calda di origine africana, responsabile dell’intensa ondata di calore dei giorni scorsi, si sta progressivamente sgonfiando, rendendo il quadro meteorologico generale tutt’altro che stabile. Il weekend appena trascorso è stato emblematico di questa fase di transizione: mentre le regioni settentrionali e parte del Centro hanno dovuto fare i conti con fenomeni intensi, caratterizzati da rovesci violenti, grandinate e raffiche di vento, il Sud e le due isole maggiori sono rimaste sotto l’influenza del sole cocente, con temperature che in alcune località hanno superato abbondantemente i 37-38°C.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, le prossime ore proseguiranno sulla stessa falsariga, con un’Italia letteralmente spaccata in due sul fronte meteo. Dal tardo pomeriggio e nel corso della serata, infatti, un nuovo fronte temporalesco avanzerà da ovest, riportando instabilità diffusa. In particolare, le Alpi, le Prealpi, le pianure della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, così come tutto il Triveneto, saranno nuovamente bersagliate da rovesci e temporali, che in alcuni casi potranno risultare anche di forte intensità. Attenzione a grandine, colpi di vento e locali allagamenti, fenomeni che potrebbero insistere anche durante la prossima notte.

Temperature in calo solo al Centro-Nord

Situazione ben diversa al Sud e sulle isole maggiori, dove la stabilità atmosferica continuerà a dominare la scena. Il sole rimarrà protagonista e le temperature si manterranno elevate, in linea con i valori tipici dell’estate mediterranea più accesa. Nonostante il parziale sgonfiamento della bolla africana, il caldo insisterà, soprattutto nelle aree interne e nelle zone più esposte, dove si registreranno temperature ancora ben superiori alla media del periodo.

Sul fronte termico, infatti, si segnala un ulteriore, seppur contenuto, calo termico al Nord e al Centro. L’aria più fresca, veicolata dalle correnti atlantiche che accompagnano i fronti instabili, sta contribuendo a smorzare la calura opprimente che aveva caratterizzato i giorni precedenti. Avete già verificato se la vostra zona è tra quelle a rischio? Non lasciatevi cogliere impreparati!