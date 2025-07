Assunzioni urgenti in Regione, se hai un profilo come questo hai già un piede dentro | 280.000€ il netto annuale, soldi a profusione

Un’opportunità lavorativa senza precedenti si profila all’orizzonte, capace di cambiare il vostro futuro professionale.

La Regione ha aperto le porte a figure altamente qualificate, promettendo un ingresso privilegiato.

Se possedete competenze specifiche, potreste essere già a un passo da un traguardo inimmaginabile.

Il compenso proposto è sorprendente, ben al di sopra delle aspettative comuni. Questa è la vostra occasione per dare una svolta alla carriera, in un contesto dinamico e stimolante.

Continuate a leggere per scoprire se il vostro profilo rientra tra quelli ricercati e come potervi candidare.

Profili e compensi

La Regione Calabria ha indetto una selezione finalizzata al reclutamento di 45 esperti, con uno scopo ben preciso: potenziare la capacità amministrativa degli attori istituzionali e territoriali impegnati nella gestione e attuazione degli interventi socio-sanitari finanziati nell’ambito del Programma Regionale FESR / FSE+ 2021 – 2027. Questa procedura mira a rafforzare le competenze tecniche e gestionali delle strutture regionali e locali attraverso un’azione integrata di affiancamento operativo e formazione sul campo (on the job). Sono previsti compensi molto allettanti, con stipendi che possono raggiungere i 280.000 euro per i profili senior.

Gli esperti selezionati dovranno possedere competenze professionali in diversi ambiti chiave: amministrativo-contabile; giuridico-legale e contrattualistica pubblica; rendicontazione, monitoraggio e controllo; programmazione e pianificazione degli interventi; analisi statistica e gestione dei dati; digitalizzazione e informatizzazione dei flussi informativi; coordinamento e gestione di gruppi di lavoro. I professionisti dovranno dimostrare un’esperienza qualificata, maturata prevalentemente nell’ambito di programmi o progetti finanziati con fondi strutturali, e le competenze necessarie per attività di affiancamento e formazione.

Ecco cosa offrono

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, la Regione Calabria prevede la selezione di 45 esperti altamente qualificati, suddivisi in otto profili professionali con articolazione su tre livelli di esperienza: junior, middle e senior. Tra i profili ricercati troviamo esperti per attività amministrativo-contabili (15 junior), di rendicontazione e monitoraggio (10 middle), giuridico-legali (5 middle, avvocati), appalti e contrattualistica pubblica (3 middle), programmazione e pianificazione territoriale e settoriale (5 middle), analisi statistica (1 middle), informatizzazione dei flussi (1 middle) e coordinamento operativo (5 senior). È possibile candidarsi per più di un profilo, ampliando così le proprie opportunità.

I compensi sono particolarmente interessanti e variano in base al livello di esperienza. Per i profili junior, è previsto un compenso di 120 euro al giorno (per non più di 180 giornate/uomo all’anno). I profili middle percepiranno 180 euro al giorno (per non più di 144 giornate/uomo all’anno), mentre i profili senior potranno beneficiare di 280 euro al giorno (per non più di 120 giornate/uomo all’anno), cifre a cui si aggiungono IVA e cassa. Il bando pubblico, scaricabile, fornisce tutti i dettagli relativi ai requisiti specifici per ciascun profilo.