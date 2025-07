“Ho la congiuntivite agente, sia buono”: da ora multa di 280€ e patente RITIRATA se guidi con gli occhiali da sole | In estate fermano tutti

Sono stati intensificati i controlli sulle strade durante i mesi estivi e sono state inasprite le sanzioni per chi è obbligato a portare gli occhiali da vista e guida con lenti scure.

In estate il sole diventa accecante e gli occhiali da sole sono un accessorio imprescindibile per molti automobilisti che non vogliono avere problemi mentre sono al volante.

Contemporaneamente aumentano i controlli per individuare chi, pur obbligato a guidare con occhiali da vista, sceglie di indossare lenti non correttive.

Questa apparente dimenticanza può costare caro: si arriva a dover pagare fino a 285 euro di multa a cui vanno aggiunti 5 punti decurtati dalla patente.

Il Codice della Strada, all’articolo 173, stabilisce che chi ha una prescrizione visiva riportata sulla patente deve obbligatoriamente rispettarla. In particolare, il codice “01” accompagnato da sottocodici specifica se l’obbligo riguarda occhiali correttivi, lenti a contatto o dispositivi visivi particolari.

Regole per guidare con gli occhiali: quelli da sole hanno bisogno delle lenti giuste

Al momento del rilascio o del rinnovo della patente, il medico accertatore valuta la capacità visiva del conducente. Se emergono difetti significativi, sulla patente viene inserito il codice 01. Questo codice deve essere ulteriormente seguito da un numero identificativo: ad esempio 01.01 per gli occhiali, 01.02 per le lenti a contatto, 01.03 per occhiali protettivi. Si tratta di cifre che non sono un’opzione, ma costituiscono un obbligo legale.

Indossare occhiali da sole privi di correzione, in assenza delle lenti prescritte, equivale a non rispettare una prescrizione medica, con tutte le conseguenze del caso. L’unica alternativa ammessa è passare agli strumenti equivalenti indicati dal codice 01.06 che corrispondono a occhiali o lenti a contatto. In ogni caso la sostituzione deve essere conforme alle specifiche autorizzate, come riportato da LamaOptical.it.

Multe per chi guida con occhiali da sole non prescritti: obiettivo sicurezza

Le sanzioni per chi guida senza i dispositivi visivi prescritti partono da 70 euro e possono arrivare fino a 285 euro, con l’aggiunta della decurtazione di 5 punti dalla patente. In alcune situazioni di recidiva o mancanza totale di requisiti visivi, può essere anche disposto il ritiro della patente. L’obiettivo di questi provvedimenti è quello di tutelare la sicurezza stradale.

Una visione ridotta, soprattutto nelle ore diurne, può compromettere, infatti, i tempi di reazione e aumentare il rischio di incidenti. Le forze dell’ordine, in particolare durante i mesi estivi, stanno intensificando i controlli su questo fronte. Gli occhiali da sole, se non correttivi, non sostituiscono gli ausili prescritti, anche se possono sembrare più comodi o se sono usati in caso di fastidi temporanei agli occhi.