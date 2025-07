PROIBITO AL MARE – Multa di 1.000€ se metti il telo sulla spiaggia, è UFFICIALE | Paga il lettino o ti depredano in un secondo

Mare: adesso non puoi mettere il telo sulla spiaggia perché altrimenti rischi di beccarti una multa. Devi pagare lettino e ombrellone.

L’estate è arrivata e con lei la voglia di mare, sabbia calda sotto i piedi, un bel bagno rinfrescante e qualche ora di relax sotto il sole. Le spiagge cominciano a riempirsi, gli ombrelloni si aprono come fiori colorati e il classico dilemma estivo ritorna puntuale: meglio il lido attrezzato o la cara, vecchia spiaggia libera?

Tra lettini da affittare, ombrelloni da prenotare e prezzi che spesso salgono con la temperatura, in molti continuano a preferire la libertà di portarsi il proprio telo, trovare un angolo di sabbia e godersi il mare senza dover sborsare una fortuna. Un asciugamano, un panino portato da casa e il gioco è fatto. O forse no?

Negli ultimi anni però anche la spiaggia libera sembra essere diventata una corsa a ostacoli. Una scena vista e rivista ogni estate, ma che quest’anno potrebbe costare cara.

E non si parla solo di occhiatacce da altri bagnanti infastiditi: alcune abitudini molto diffuse, ma spesso considerate innocue, sono in realtà vietate. E chi le ignora rischia una multa salata, da far passare la voglia di mare in un attimo.

Proibito al mare: non puoi mettere il telo sulla sabbia

Lasciare teli, ombrelloni o attrezzature personali su tratti di spiaggia libera per prenotare il posto, magari già dalla mattina presto o addirittura la sera prima è una pratica comune a tantissimi italiani. Che non sanno però che è considerata un’occupazione abusiva di suolo pubblico, come ci ricorda lagazzettadiviareggio.it. Non è una regola nuova: le prime disposizioni risalgono a diversi anni fa, ma oggi tornano a far discutere con multe che possono arrivare fino a 1.000 euro.

Il motivo? Semplice: la spiaggia libera deve rimanere libera. Nessuno può appropriarsi di un tratto di sabbia pubblica lasciando oggetti personali per ore, senza essere presente. I comuni costieri, spesso in collaborazione con la Capitaneria di Porto, hanno rafforzato i controlli per garantire pari diritti d’accesso a tutti i bagnanti e scoraggiare comportamenti “furbi”.

Meglio affittare lettino e ombrellone

In molte località sono attive ordinanze balneari specifiche, che vietano di “occupare” la spiaggia con teli e ombrelloni lasciati incustoditi. Non solo: se si viene beccati, oltre alla sanzione, può scattare anche il sequestro del materiale. E non importa se si tratta solo di un asciugamano steso all’alba per trovare il posto perfetto.

Quindi, prima di piantare l’ombrellone e stendere il telo per “bloccare il posto”, meglio informarsi bene sulle regole del Comune dove ci si trova. Il rischio non è solo quello di perdere il proprio angolo di spiaggia ma anche quello di vedersi recapitare una multa che sa tanto di salasso estivo.