WIFI, se il tuo modem è fatto così NON cambiarlo mai: rende infinita la memoria del tuo smartphone | Lo sanno in pochissimi

Internet e WIFI: potresti avere un modem con potenzialità infinite e nascoste, e non lo sai. Controlla se è fatto in un certo modo.

Hai mai dato un’occhiata al retro del tuo modem? Alcune parti ti sembrano quasi inutili. La maggior parte delle persone non ha mai idea di avere un piccolo, potente strumento che, se sfruttato nel modo giusto, può rendere la memoria del tuo smartphone o computer praticamente infinita. E non stiamo parlando di magia.

E tutto senza dover acquistare abbonamenti, senza pagare servizi extra, e senza dover fare chissà quale configurazione complicata.

Ormai, internet è diventato essenziale in casa. Tra streaming, social, giochi e videoconferenze, tutti i dispositivi dipendono dalla connessione Wi-Fi. Abbiamo router in ogni angolo della casa, ma spesso non sappiamo come sfruttarli al massimo. La maggior parte delle persone si limita a collegare il Wi-Fi e, quando serve, usa i cavi Ethernet per dispositivi fissi. Ma c’è una risorsa che si trova proprio lì, sotto il nostro naso.

Non è difficile da usare, anzi, è sorprendentemente semplice, ma permette di fare cose che forse non avresti mai pensato possibili. Vuoi più spazio per le tue foto e i tuoi video senza dipendere da cloud a pagamento o da abbonamenti mensili? Ti spieghiamo come fare.

WIFI: controlla il tuo modem

Come ci spiega computerhoy.20minutos.es, con un disco esterno, come un hard disk o una chiavetta USB, puoi trasformare il tuo router in una sorta di “magazzino” che puoi raggiungere da qualsiasi dispositivo collegato alla rete Wi-Fi. In pratica, diventa un sistema di archiviazione condiviso, come un cloud, ma che resta tutto a casa tua, senza bisogno di internet. Puoi accedere ai tuoi file direttamente dal telefono, dal tablet o dal computer, senza preoccuparti di consumare lo spazio di archiviazione dei tuoi dispositivi. Ma come fare?

Il primo passo è, appunto, collegare un disco esterno o una chiavetta USB alla porta del router. Poi, accedi al pannello di controllo del router dal browser, usando un indirizzo IP molto semplice (ad esempio “192.168.1.1” o “192.168.0.1”, riservati per uso interno di una rete locale LAN). Qui, troverai un’opzione che ti permetterà di configurare la condivisione dei file sulla tua rete. Il gioco è fatto: tutti i dispositivi connessi alla tua rete Wi-Fi potranno accedere a quel “magazzino” per salvare o recuperare file, esattamente come se fosse un cloud privato.

Archiviazione infinita se è fatto così

Semplice, no? In questo modo, non solo risparmi spazio sui tuoi dispositivi, ma puoi anche organizzare i tuoi file in modo molto più comodo. E se hai una stampante wireless, potresti anche usarla per stampare direttamente da quel “magazzino” senza cavi. In pochi passaggi, il tuo router diventa uno strumento multifunzionale, capace di darti tanto più di quanto pensavi fosse possibile.

Quindi, la prossima volta che guardi quel piccolo spazio sul retro del tuo modem, ricordati che non è solo un dettaglio. È una porta che, se usata nel modo giusto, può semplificarti la vita e rendere la gestione dei tuoi file più comoda e veloce.