ULTIM’ORA CDS: dopo il divieto di bere alcolici quello di bere acqua | Prescrizione severissima, ti depennano dal PRA

Immaginate di essere in vacanza, il sole cocente, e la gola secca che implora un sorso d’acqua. Un gesto così naturale, quasi istintivo, mentre siete al volante.

Ma cosa succederebbe se proprio quell’innocuo gesto vi costasse una multa salatissima o, peggio ancora, la perdita dei punti sulla patente?

Sembra assurdo, una punizione esagerata per un bisogno così primario.

Eppure, in alcuni Paesi, le leggi sulla guida possono essere sorprendentemente severe e inaspettate.

Preparatevi a scoprire una normativa che potrebbe farvi riflettere due volte prima di portare la bottiglia alla bocca, perché il vostro viaggio potrebbe trasformarsi in un incubo.

Leggi stradali nel mondo

L’estate invita a intraprendere avventure “on the road”, magari all’estero. Tuttavia, prima di accendere il motore e partire, è fondamentale informarsi sulle normative stradali in vigore nei Paesi che si intendono visitare. La società carVertical, leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, ha stilato un elenco delle 10 leggi di guida più interessanti e insolite al mondo. Negli Stati Uniti, ad esempio, si trovano alcune delle disposizioni più bizzarre: a Youngstown, Ohio, è illegale rimanere senza benzina, mentre nel New Jersey, chi viene sorpreso in stato di ebbrezza non può ottenere targhe personalizzate per 10 anni. A Fenwick Island, Delaware, è addirittura vietato dormire, cambiarsi d’abito o cucinare all’interno del veicolo.

Altre nazioni presentano divieti specifici che potrebbero cogliere di sorpresa i viaggiatori meno informati. Nel Regno Unito, gli automobilisti che schizzano i pedoni con l’acqua piovana possono incorrere in multe salate, da 100 a 5.000 sterline, oltre alla decurtazione di punti dalla patente. Un’attenzione particolare alla quiete pubblica si riscontra in Svizzera, dove le leggi limitano severamente il rumore. Dalle 22 alle 7 del mattino è vietato sbattere portiere o cofani, e agli automobilisti è proibito accelerare bruscamente o tenere il motore acceso al semaforo nelle aree residenziali.

Zero distrazioni, nemmeno un sorso d’acqua

Ma veniamo al cuore della questione: il presunto divieto di bere acqua alla guida. Sebbene il titolo possa apparire provocatorio, evidenzia una realtà ben precisa che riguarda, in questo caso, Cipro. Nell’isola del Mediterraneo, infatti, è vietato mangiare o bere mentre si guida. Questa prescrizione rientra in una logica di tolleranza zero verso le distrazioni alla guida, considerate un grave pericolo per la sicurezza stradale.

L’intento è proteggere i conducenti da sé stessi, assicurando che mantengano la massima concentrazione sulla strada e sul controllo del veicolo. Dunque, non si tratta di un divieto specifico sull’acqua, ma sull’atto del bere in generale, che può compromettere l’attenzione.