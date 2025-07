Finestrino auto, vietato aprirlo a metà: chiudilo subito o ti ardono vivo | La nuova legge per la sicurezza

Una dimenticanza può costare cara: ecco cosa prevede il Codice della Strada se lasci il veicolo con i vetri aperti e quali sono le conseguenze per la sicurezza.

Nei mesi estivi, quando le temperature si fanno insopportabili, molti automobilisti adottano una strategia semplice per evitare che l’abitacolo diventi una fornace: lasciare i finestrini parzialmente abbassati durante la sosta.

Questo gesto che sembra apparentemente innocuo può esporre a una sanzione amministrativa non da poco. Il Codice della Strada, infatti, impone al conducente l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per impedire l’uso del veicolo da parte di terzi e per garantirne la sicurezza.

Lo prevede il comma 4 dell’articolo 158: se si lascia anche solo un piccolo spiraglio, le autorità potrebbero considerarlo un’omissione grave, come riportato da Brocardi.it.

In un recente episodio verificatosi a Vicenza, un automobilista è stato multato per aver lasciato il finestrino anteriore abbassato di circa dieci centimetri. Il verbale lo ha trovato sul parabrezza al ritorno dalla visita a un luogo di culto.

Sosta in sicurezza: perché non è consentito lasciare i finestrini abbassati

La legge che regola le modalità di conduzione del veicolo dice che in fase di sosta o fermata l’auto debba essere posta in condizioni tali da non costituire pericolo e da non risultare vulnerabile a eventuali intrusioni. È su questo principio che si basa la possibilità di infliggere una multa a chi lascia il veicolo con i finestrini parzialmente aperti. L’infrazione non è automatica, ma legata alla valutazione discrezionale dell’agente.

Le sanzioni, in questi casi, vanno da un minimo di 42 euro fino a un massimo di 173 euro. A nulla valgono le giustificazioni legate al caldo o alla presunta sicurezza del luogo: la norma tutela la sicurezza generale e la prevenzione di furti o danni.

Istigazione al furto: quando il parcheggio dell’auto è negligente

Lasciare il vetro abbassato, anche solo parzialmente, può essere interpretato come una forma indiretta di agevolazione per chi voglia introdursi nel veicolo. Si parla addirittura di “istigazione al furto”, soprattutto se l’apertura permette di inserire una mano o un attrezzo per forzare l’abitacolo. Non è necessario che siano presenti chiavi nel cruscotto o motore acceso: la semplice apertura può essere sufficiente per configurare una violazione.

Ogni volta che si circola con la propria automobile bisogna quindi ricordare che la tutela del proprio veicolo non si esaurisce con il parcheggio, ma continua. Lasciare l’auto incustodita è una propria responsabilità e questo comportamento negligente può essere sanzionato.