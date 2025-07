Sicurezza Informatica, basta iscriversi a questo corso gratuito e trovi subito un lavoro coi fiocchi | Settore strapagato, ti chiamano al volo

Il mondo digitale è in costante evoluzione, e con esso crescono le minacce informatiche, rendendo la sicurezza digitale un’esigenza impellente per ogni azienda.

Nel panorama attuale, la figura del Cyber Security Specialist è tra le più ricercate e valorizzate, un vero e proprio baluardo nella difesa contro gli attacchi informatici. L’ITS Academy Roberto Rossellini, in collaborazione con la Polizia di Stato – Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha aperto le pre-iscrizioni per un corso biennale altamente specializzante proprio in questo campo. L’obiettivo è formare professionisti in grado di gestire, rilevare, prevenire e risolvere le minacce alla sicurezza di reti e dati, un ruolo cruciale in ogni settore produttivo. La buona notizia? Questo percorso formativo è completamente gratuito, essendo interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo + e dal PNRR, e si terrà a Roma a partire da ottobre 2025.

Il corso, di durata biennale, prevede un programma intensivo di 1000 ore tra lezioni in aula e laboratori pratici, integrate da ben 800 ore di tirocinio presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni e/o aziende leader del settore. Un grande valore aggiunto è l’ottenimento gratuito della Certificazione ISO 27001: Lead Auditor, un riconoscimento di altissimo livello e molto richiesto dalle aziende che cercano esperti di cyber security. I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare su progetti reali, mettendo in pratica le competenze acquisite con le attrezzature più avanzate e sotto la supervisione di docenti esperti e professionisti del settore.

Un futuro assicurato in ogni settore

Gli sbocchi occupazionali per un Cyber Security Specialist sono vastissimi. Questa figura professionale è fondamentale per la salvaguardia e difesa dei dati, il controllo delle reti e delle infrastrutture IT, ed è costantemente ricercata in ogni ambito: dalla pubblica sicurezza alle aziende pubbliche e private, dagli enti e organizzazioni alle banche, istituti assicurativi, centri di elaborazione dati e ospedali.

In pratica, ogni realtà che necessita di garantire la sicurezza e la protezione dei dati informatici ha un bisogno costante di professionisti capaci e preparati in questo campo. A settembre 2025 è prevista una selezione per ammettere 28 allievi al corso. Al termine del percorso, i partecipanti otterranno il Diploma di Tecnico Superiore Cyber Security Specialist (5° Liv. EQF). Per candidarsi, è sufficiente compilare il modulo online presente sulla pagina dedicata del sito web dell’ITS Academy Rossellini. Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità per costruire una carriera di successo in un settore in forte crescita!