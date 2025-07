ULTIM’ORA Bollette: se fai questo lavoro scatta l’esenzione totale I Firmata la nuova legge salvagente

Bollette: le novità che non ti aspetti. Arriva l’esenzione per alcuni tipi di lavoratori, una svolta incredibile sul fronte del risparmio.

Ogni anno è la stessa storia: a primavera sbocciano i fiori, tornano le allergie, e poi arriva la stagione delle dichiarazioni dei redditi. E insieme a loro, l’eterno dilemma: cosa si può detrarre?

Si cercano scontrini come fossero indizi in un giallo, si rispolverano vecchie fatture, si fruga nei cassetti alla ricerca della ricevuta scomparsa. Il tutto per sperare in una manciata di euro in meno da versare al Fisco.

Nel frattempo, le bollette continuano a pesare come mattoni su ogni famiglia. Gas, luce, acqua: ogni bimestre arriva una mazzata. Ma qualcuno, finalmente, potrebbe iniziare a tirare un sospiro di sollievo.

Perché ora tra bonus, soglie ISEE e nuove normative, qualcosa si muove. E una novità interessante è appena stata confermata da una legge che potrebbe cambiare le cose. Almeno per chi lavora in un certo modo.

Ultim’ora bollette: hai l’esenzione se fai questo lavoro

Se sei un cittadino con utenze domestiche standard, la regola non cambia: le bollette non si possono detrarre nel modello 730. Anche se ti sembra assurdo, nemmeno l’aumento dei costi dell’energia ha smosso questa parte del sistema fiscale.

Ma attenzione, perché c’è un’eccezione che fa la differenza, come ci spiega statodonna.it. Se lavori con Partita IVA in regime ordinario e usi casa anche come ufficio, allora rientri nella categoria che può scaricare fino al 50% delle spese di luce e gas. Lo sapevi?

Cosa devi fare per non pagare

Questa situazione viene chiamata “uso promiscuo”, e può essere vantaggiosa se rispetti tutti i requisiti. Primo: l’utenza deve essere intestata a te come attività professionale. Secondo: non devi avere un altro luogo di lavoro. Terzo: la casa deve essere davvero usata anche per lavorare, non solo per compilare due mail dal divano. Chi è in regime forfettario, purtroppo, resta fuori. Niente bollette scontate, quindi, neanche se lavori da casa 24 ore su 24.

Per tutti gli altri cittadini resta comunque il bonus sociale luce e gas, rinnovato anche per quest’anno, e il nuovo bonus bollette da 200 euro, riservato a chi ha un ISEE inferiore ai 25.000 euro. Insomma, se casa tua è anche il tuo ufficio, ora hai una scusa in più per accendere la luce senza doverti preoccupare troppo dei costi. Finalmente potrai approfittare per pagarla un po’ meno. Informati presso il tuo commercialista per sapere se anche tu sei tra i fortunati.