Bitcoin, se avessi investito solo 100€ 15 anni fa a quest’ora avevi già smesso di lavorare | Saresti milionario

Se nel 2010 avessi investito appena 100 euro in Bitcoin, oggi potresti essere milionario e in pensione anticipata. Un’occasione persa clamorosa.

Quindici anni fa bastavano 100 euro, una connessione internet e un pizzico di follia. O magari solo un amico un po’ nerd che ti diceva: “Oh, ho scoperto una cosa che si chiama Bitcoin, ci puoi comprare la pizza con il computer!”. Tu, però, eri troppo impegnato a ignorare quella strana parola mentre cercavi parcheggio con la Punto.

Oggi, mentre cerchi ancora parcheggio, magari con la stessa Punto, quel tuo amico (quello strano, con la barba da hipster prima che andasse di moda) ha smesso di lavorare da anni.

Non perché ha ereditato, ma perché quei 100 euro investiti in Bitcoin quando non ci credeva nessuno oggi valgono più della casa del vicino con la piscina e il barbecue da 5.000 euro.

Nel frattempo, tu leggi la notizia con un misto di rimpianto e rabbia, e ti chiedi come sia possibile che una moneta virtuale, che all’inizio valeva meno di un caffè, oggi faccia tremare banche, governi e la tua autostima.

Bitcoin: come ti avrebbe cambiato la vita

Bitcoin è passato dall’essere il gioco preferito degli smanettoni a diventare l’argomento principale delle cene tra amici che “hanno investito”. C’è chi ne parla con aria saggia, chi con rassegnazione, chi con rabbia repressa. Il punto è che quella strana moneta digitale ha, come si dice, “fatto il botto”. E mentre il suo valore salta su e giù come un elettrocardiogramma in un film di tensione, resta un fatto: chi ci ha creduto (o chi ci è capitato per sbaglio) adesso ha il conto in banca che canta.

Certo, è facile dirlo ora. All’epoca sembrava una barzelletta: “Moneta virtuale? E dove la metto, nel salvadanaio USB?”. Oggi, invece, la gente si fa i conti in tasca immaginando quanti yacht avrebbe potuto comprare con quell’investimento mancato.

L’investimento mancato e l’occasione persa

Le previsioni? Si parla di Bitcoin a 200mila, 300mila, qualcuno dice un milione. Ma attenzione, la criptovaluta non è un biglietto della lotteria. Come spiega money.it è un asset volatile, capriccioso, e a tratti isterico. Ti fa sognare ma anche sudare freddo. Però, diciamolo, resta il rimpianto per quella banconota da 100 euro che hai usato per fare benzina, invece di diventare milionario per caso.

Quindi nel dubbio, la prossima volta che un amico ti parla di un progetto strano, magari ascoltalo. E se ti dice “dovresti comprare un po’ di questa nuova roba digitale”, magari non rispondere: “Sì, come no, e poi mi compro anche Marte”.