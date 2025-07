Contanti, passa nuova direttiva UE: in arrivo nuova raffica di controlli | Anche con pochissimi soldi in tasca scatta il reato

Un’ondata di cambiamenti sta per travolgere le nostre abitudini finanziarie, promettendo un futuro in cui ogni euro sarà sotto la lente d’ingrandimento.

Nuove regole UE

Il processo sovranazionale di riforma per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ha raggiunto la sua fase definitiva. Il Parlamento europeo ha recentemente adottato un pacchetto di misure normative volte a potenziare i presidi già esistenti nell’ambito della Direttiva (UE) 2015/849. Questo nuovo “pacchetto AMLA” (Anti Money Laundering Authority) include tre elementi chiave: il regolamento “single rulebook” per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini illeciti, una direttiva con nuovi meccanismi antiriciclaggio e antiterrorismo che gli Stati membri dovranno istituire, e la creazione di una nuova Autorità antiriciclaggio – AMLA – con sede a Francoforte. Questa nuova Authority avrà il compito di migliorare la collaborazione e il coordinamento tra le Unità d’informazione finanziaria (FIU) dell’Unione, potendo richiedere dati e analisi per valutare minacce e rischi del mercato interno.

Per la prima volta, l’Unione Europea introduce un tetto al pagamento in contanti di 10.000 euro. Sebbene l’Italia potrà mantenere il suo limite attuale di 5.000 euro, dato che gli Stati membri possono adottare limiti più stringenti, tutti i soggetti obbligati ad adottare la normativa antiriciclaggio dovranno identificare chi effettua operazioni in contanti tra i 3.000 e i 10.000 euro. Un’altra novità di rilievo è la creazione di un registro centralizzato che conterrà i nomi e cognomi dei titolari di conti correnti, criptovalute e cassette di sicurezza. Questo sistema sarà accessibile alle autorità competenti durante le indagini su riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La direttiva spiega che l’accesso ritardato a tali informazioni ostacola il rilevamento di trasferimenti di fondi illeciti, rendendo essenziale la creazione di questi meccanismi automatizzati per un accesso tempestivo ai dati.

Immobili e sport sotto la lente

Oltre ai registri finanziari, gli Stati membri dovranno mettere a disposizione dell’UE anche i registri contenenti le proprietà e le persone fisiche (o società/Trust) che possiedono immobili. Le informazioni contenute in questi registri dovranno coprire un arco di tempo di almeno cinque anni, consentendo di analizzare eventuali transazioni riferite a terreni e altre proprietà immobiliari. Questo amplia enormemente la capacità delle autorità di tracciare i flussi di denaro e identificare schemi sospetti legati al settore immobiliare.

Infine, una delle più grandi novità del “pacchetto AMLA” riguarda il mondo del calcio professionistico. A partire dal 2029, anche le società di calcio saranno obbligate a verificare l’identità dei loro clienti, monitorare attentamente le transazioni e segnalare qualsiasi operazione sospetta.