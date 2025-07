Patente, da oggi OBBLIGATORIA la nuova SOA, Salvini ha deciso | Se non ce l’hai ti ardono vivo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce molti dubbi riguardo alla patente: ecco chi è tenuto a ottenere la qualificazione SOA e chi può evitarla.

Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore un requisito decisivo per aumentare la sicurezza di imprese e autonomi che operano sia in cantieri temporanei che in quelli mobili.

Per i prossimi tempi, dunque, sarà obbligatoria la patente a crediti prevista dall’art. 27 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Il documento attesta l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore e sarà indispensabile per accedere ai cantieri.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con l’aggiornamento delle FAQ del 26 giugno 2025, ha indicato con precisione chi deve ottenerla, chi è escluso e quali condizioni danno diritto a un’esenzione.

Scatta l’obbligo nei cantieri temporanei: serve la nuova patente

L’obiettivo di questa normativa è quello di rafforzare i criteri di qualificazione nel settore edile. In questo modo viene vincolato l’accesso ai cantieri al possesso di documentazione, formazione e, in molti casi, della certificazione SOA. Chi ne è sprovvisto non potrà lavorare. Bisogna essere consapevoli del fatto che, in caso di irregolarità, sono previste sanzioni severe.

Non tutte le imprese si trovano nella stessa condizione rispetto all’attuazione di questa regola. I chiarimenti dell’INL distinguono tra consorzi stabili, obbligati alla patente se privi di SOA, e consorzi ordinari, per i quali basta la qualificazione delle imprese consorziate. A tal proposito sulla piattaforma potranno comparire le diciture “esenzione giustificata” o “non obbligatorio”, utili nei casi in cui i requisiti non siano richiesti o non ancora completati. Quanto alla formazione, è possibile chiedere la patente anche se il percorso è iniziato, purché ci sia prova concreta dell’avvio. Per le aziende che stanno rinnovando la SOA, vale l’esenzione per tutta la durata della procedura, fino a un massimo di 180 giorni.

Chi non deve avere la nuova qualificazione: le attività escluse

L’obbligo di possedere la qualificazione non riguarda tutti, come riportato da PuntoSicuro.it. Restano escluse le prestazioni di natura intellettuale, come quelle svolte da direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza, collaudatori o esperti energetici. Queste figure professionali, infatti, si distinguono da quelle operative perché non eseguono materialmente lavori in cantiere ma si occupano di progettazione, verifica o controllo.

Lo stesso discorso vale per chi fornisce beni o servizi senza partecipare direttamente alle attività operative. L’esonero è valido, ma deve essere dichiarato in modo corretto e giustificato allegando la documentazione prevista. La norma punta a responsabilizzare chi entra fisicamente in cantiere e interviene sui lavori per garantire maggiore sicurezza.