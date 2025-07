Sigarette, aumenti del 140%: nuova stangata fumatori, la riforma UE gli costerà 1€ in più al giorno

Stangata per i fumatori: le sigarette aumentano ancora di più in seguito alle disposizioni dell’UE che mirano a ridurne il consumo.

In Europa, circa un quarto della popolazione adulta (24%) è fumatore, un tasso che è rimasto relativamente stabile tra il 2020 e il 2023, con una diminuzione di solo l’1%.

I dati Euronews.com, dunque, evidenziano una difficoltà ad abbandonare questa cattiva abitudine che, come dimostrato, è la causa principale di morte per malattie cardiovascolari, respiratorie e tumori.

L’Unione Europea ha avviato una serie di campagne volte e sensibilizzare i cittadini sul fumo – sia attivo che passivo – e una serie di politiche antifumo come divieti in luoghi pubblici o tasse sul tabacco.

E, proprio queste ultime, sono destinate ad aumentare ulteriormente: l’UE ha deciso di applicare una riforma fiscale sul tabacco che prevede rincari fino al 1.000%.

Aumentano i costi delle sigarette

L’Unione Europea è fortemente intenzionata a scoraggiare il consumo di prodotti nocivi e rafforzare le entrate nella comunità. Per il raggiungimento di tale scopo, le autorità competenti hanno manifestato la volontà di introdurre riforme fiscali più drastiche che interessano soprattutto i prodotti del tabacco. Su questi verranno applicate tassazioni pesanti che graveranno sulle spalle di tutti i fumatori e che riguarderanno non solo le classiche sigarette, ma anche sigari, bustine di nicotina e dispositivi elettronici come e-cig e tabacco riscaldato.

Per il momento non vi è alcuna certezza in merito, ma alcuni documenti interni ottenuti da Euractiv pare dimostrino l’intenzione della Commissione Europea di raddoppiare le accise sul tabacco. Tale iniziativa rientra nel nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2035, che si propone come obiettivo quello di finanziare il bilancio UE con accise record.

Sigarette, quanto aumenteranno entro il 2028

Gli aumenti previsti da questa manovra sono tra i più alti mai visti nella storia: si parla di un +139% sull’accisa minima delle sigarette tradizionali, +258% sull’accisa minima del tabacco da rollare, +1.090% sull’accisa minima di sigari e sigarilli, +108 euro sull’accisa minima per ogni 1.000 unità sul tabacco riscaldato e una nuova imposta aggiuntiva tra 0,12 e 0,36 euro al millilitro per le sigarette elettroniche.

Se questa riforma dovesse essere approvata, i consumatori sarebbero costretti ad affrontare spese esagerate: un pacchetto di sigarette da 5 euro potrebbe arrivare a costare 6,40 euro, con stime che arrivano fino a +1,40 euro a confezione, a causa dei rialzi del +139% sull’accisa minima. Davanti a tale condizione ci si dovrà chiedere se valga ancora la pena spendere denaro per un’abitudine che non fa altro che danneggiare la propria salute e quella degli altri.