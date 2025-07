Esodo estivo 2025, le giornate da bollino nero: quando evitare di mettersi in viaggio e quando è meglio partire

In vista dell’inizio delle ferie estive 2025, ecco i consigli su quali sono i giorni da evitare per mettersi in viaggio.

Per l’estate 2025, si prevede che circa 30.5 milioni di italiani faranno una vacanza, con un aumento di 1.5 milioni rispetto all’anno precedente.

Ciò significa che moltissimi di questi sceglieranno l’auto per raggiungere le mete scelte per il periodo di ferie compreso tra luglio e agosto, con un ovvio incremento del traffico sulle principali autostrade.

Le stime, infatti, prevedono che saranno ben il 51% i vacanzieri che si metteranno al volante e Autostrade per l’Italia ha diramato il calendario in cui vengono indicati i giorni da bollino nero e rosso.

In queste date, si consiglia di evitare di mettersi alla guida per non correre il rischio di rimanere imbottigliati nel traffico e sprecare un giorno di vacanza in autostrada.

Vacanze 2025, quando evitare di partire

Come ogni anno, quando si avvicinano i periodi delle ferie estive, il traffico autostradale aumenta significativamente a causa delle vacanze e degli spostamenti, con un picco di veicoli soprattutto nei fine settimana e nei periodi di esodo e controesodo. Questo aumento di traffico può portare a code, rallentamenti e, in alcuni casi, a veri e propri ingorghi, specialmente nelle tratte più trafficate o verso le località turistiche.

Onde evitare il verificarsi di queste condizioni, che potrebbero incrementare anche il rischio di incidenti autostradali, Autostrade per l’Italia dirama ogni anno il calendario in cui vengono indicate le giornate da bollino arancione, rosso e nero. Come di consueto, per agevolare i viaggiatori nei loro spostamenti vengono emessi anche specifici divieti di circolazione per i mezzi pesanti, ovvero con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate anche se scarichi.

Calendario autostradale: i giorni da bollino rosso

Per quanto riguarda le partenze, le giornate di sabato 2 agosto e sabato 9 agosto sono indicate come le più critiche per il traffico autostradale. In questi giorni indicati come bollino nero, gli italiani che iniziano le ferie saranno milioni e si prevedono altrettante auto sulle principali arterie autostradali. Il consiglio è di anticipare o posticipare le partenze, qualora fosse possibile.

Ai bollini neri, si aggiungono anche quelli rossi che comprendono tutti i fine settimana tra il 25 luglio e il 19 agosto. Potrebbero essere giorni critici per il traffico anche i venerdì fino alla fine di agosto, periodo durante il quale si registrerà il controesodo e milioni di italiani si metteranno in auto per ritornare alle destinazioni di provenienza. Il consiglio per tutti i viaggiatori è di optare per le partenze nelle prime ore della mattina o di notte, e di preferire i giorni tra lunedì e mercoledì, durante i quali vi è una minore concentrazione di traffico.