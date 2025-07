Viaggi low cost: Isole Ciés, il paradiso incontaminato è in Europa | La nuova meta del silenzio e del relax

Per una vacanza all’insegna del relax e della natura incontaminata non è necessario spendere cifre esagerate: ecco la meta low cost perfetta.

Siete stanchi di prenotare voli aerei per alcune delle mete turistiche più gettonate spendendo cifre esorbitanti? In tempi in cui il risparmio è la parola d’ordine, esiste anche un modo per andare in vacanza con un budget ridotto.

Il consiglio degli esperti è di optare per mete meno conosciute o di scegliere periodi dell’anno in cui vi è meno affluenza di turisti: in bassa stagione, infatti, i costi delle strutture ricettive si abbassano notevolmente così come quelli dei voli aerei.

Ma chi ha solo luglio e agosto per andare in vacanza cosa deve fare? Rinunciare ad un viaggio non è la soluzione giusta, basta solo scegliere una località ancora poco conosciuta.

Le Isole Ciés, ad esempio, sono uno degli arcipelaghi più belli del mondo: qui si possono trovare acque limpide e natura incontaminata, oltre ad un clima mai eccessivamente caldo. Si arriva con facilità e i costi sono davvero contenuti.

La bellezza delle Isole Ciés

Le Isole Cíes, situate in Galizia (Spagna), sono un arcipelago rinomato per la loro bellezza naturale e la loro importanza come parco nazionale. Sono caratterizzate da spiagge incontaminate, acque cristalline, una ricca flora e fauna, e sentieri escursionistici panoramici. Sono anche conosciute come “Isole degli Dei” e ospitano la famosa Playa de Rodas, definita la spiaggia più bella del mondo, che unisce le isole di Monteagudo e Faro ed è nota per la sua sabbia bianca e le acque cristalline.

Questo arcipelago è un paradiso naturale: presenta una grande varietà di flora e fauna con uccelli marini come gabbiani e cormorani, e una ricca vita sottomarina che si può ammirare facendo snorkeling o immersioni. Oltre alla natura, le isole sono anche ricche di splendide costruzioni del passato: è possibile ammirare le rovine di monasteri, forti e antiche saline.

Una vacanza low cost

L’accesso alle Isole Ciés è limitato per preservare l’ambiente, con un numero massimo di visitatori al giorno fissato a 2200 persone e un divieto di utilizzo di mezzi di trasporto sull’arcipelago. Chi desidera organizzare qui una vacanza deve prima collegarsi al sito della Regione Galizia e richiedere il permesso gratuito: solo quando lo si ottiene, si può acquistare il biglietto per uno dei traghetti che partono da Vigo, Baiona o Cangas.

Con soli 20 euro si arriva sull’arcipelago dove esiste un solo campeggio che offre la possibilità di soggiornare in tende proprie o in tende già allestite.