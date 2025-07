Quinoa e gamberetti, la ricetta perfetta per un pranzo in spiaggia: dopo 5 minuti sei già di nuovo in acqua | Si digerisce in bocca

La ricetta estiva che ti sazia senza appesantire e ti fa tornare subito a nuotare: quinoa e gamberetti, tanto gusto e poche calorie.

Se d’estate il caldo ti toglie l’appetito ma non la voglia di mangiare bene, questa è la soluzione perfetta: una ciotola fresca di quinoa con gamberetti, così leggera che puoi tornare a nuotare cinque minuti dopo l’ultimo boccone.

Questo piatto è il sogno di chi ama i pranzi veloci ma sa ancora apprezzare i sapori veri. Unisce la quinoa – che non è un cereale ma uno pseudocereale, senza glutine e piena di proteine – con i gamberetti, che danno quella nota marina irresistibile.

Il tutto condito con tanto gusto da renderlo un piatto irresistibile. Anche perché si prepara in un attimo.

Non ti appesantisce ed è perfetta per un pranzo in spiaggia. E non solo. Anche per una cena leggera e gustosa, da preparare in anticipo. Scopriamo come si fa.

Quinoa e gamberetti: il piatto dell’estate

Comincia dalla quinoa: ti servono circa 200 grammi. Passala bene sotto l’acqua corrente, strofinandola con le mani, per togliere la saponina (una sostanza amara che non vorresti mai nel piatto). Poi mettila in pentola con 400 ml di acqua, porta a bollore e lascia cuocere a fuoco dolce finché l’acqua non viene assorbita del tutto. Di solito bastano 10-15 minuti, ma dai sempre un’occhiata alla confezione.

Nel frattempo, prendi una padella capiente e fai dorare uno spicchio d’aglio in circa 6 cucchiai di olio extravergine di oliva. Quando l’olio inizia a profumare, aggiungi 350 grammi di pomodorini tagliati in quarti. Ciliegini, datterini o pachino vanno tutti bene. Sala, pepa e lascia andare per 5-6 minuti, finché non iniziano a rilasciare il loro sughetto.

Leggero e gustoso, non ti appesantisce in spiaggia

Ora tocca ai protagonisti: 500 grammi di gamberetti, già sgusciati e puliti. Vanno bene anche surgelati, basta scongelarli con cura. Aggiungili in padella e fai cuocere per pochi minuti, giusto il tempo che diventino rosa e restino teneri. Non farli cuocere troppo o si induriscono.

Quando tutto è pronto, unisci la quinoa nella padella con i gamberetti e i pomodorini. Mescola bene per farla insaporire, poi spegni il fuoco e completa con una generosa manciata di prezzemolo fresco tritato. Se vuoi cambiare profilo aromatico, prova con un po’ di basilico o qualche fogliolina di timo. Ecco fatto. Ti ritrovi con un pranzo sano, gustoso e leggerissimo, perfetto da mangiare sotto l’ombrellone o da portare in ufficio. E la cosa bella? Dopo averlo mangiato, ti senti subito pronto per un nuovo tuffo o una nuova riunione. Senza appesantirti.