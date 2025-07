Batteria Smartphone, inserisci questo codice e ti dura all’infinito: ecco la configurazione segreta | Il menu nascosto SysDump

Con un semplice codice puoi allungare la durata della tua batteria e anche la vita dello smartphone. Il trucco che non conosci.

Chi non ha mai imprecato contro lo smartphone scarico proprio nel momento meno opportuno? Magari mentre aspetti un messaggio importante, o stai guardando quel video che non finisce mai. Eppure, per quanto ti sforzi di caricare il telefono ogni notte e portare il power bank ovunque, la batteria sembra sempre tradirti.

C’è chi dà la colpa alle app in background, chi al caldo estivo, chi al vecchio caricabatterie cinese. Ma pochi sanno che in realtà esiste un codice segreto che potrebbe risolvere tutto. Sì, un codice. Come quelli da film, ma senza effetti speciali: lo digiti e succede l’impensabile.

Questa “configurazione nascosta” è diventata virale grazie a un creator sui social, Max Rubio, che l’ha presentata come una delle scoperte più utili per chi vive incollato allo smartphone. E la cosa interessante è che non serve nessuna app, nessun download e nemmeno conoscenze tecniche: bastano due dita e un po’ di attenzione.

Il trucco, se usato regolarmente, può addirittura aumentare l’autonomia della batteria e far respirare il sistema operativo. In pratica, un piccolo gesto che allunga la vita al tuo dispositivo e ti evita di spendere centinaia di euro in riparazioni o nuovi acquisti. Ma vediamo finalmente come funziona.

Il codice segreto che aumenta la batteria

Tutto ruota attorno a un semplice codice da digitare sul tastierino dello smartphone, lo stesso dove scrivi i numeri di telefono. Il codice in questione è *#9900# , e appena lo inserisci si apre un menu nascosto chiamato SysDump. Niente panico: è un menù usato da tecnici e sviluppatori per migliorare le prestazioni del dispositivo.

Dentro questo menu, l’opzione da cercare si chiama “deletedumpstate/logcat”. Cliccandola, si avvia la pulizia dei file di registro che il telefono ha accumulato nel tempo: parliamo di file nascosti, inutili per l’utente, che occupano spazio (anche più di 1 GB) e rallentano le prestazioni. Una volta eliminati, noterai subito una maggiore reattività e – sorpresa – una batteria che dura di più.

Il trucco che non conosci

Ma non è tutto: nel menu SysDump ci sono anche alcune funzioni che ottimizzano il consumo di RAM e riducono i processi attivi in background, quelli che di solito consumano energia anche quando non usi il telefono. Basta un clic sbagliato, però, per combinare guai: per questo motivo non devi toccare nient’altro, a meno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo.

Un ultimo consiglio: su alcuni telefoni l’accesso a menu segreti può non essere ufficialmente supportato, quindi è sempre bene fare un backup dei dati prima di mettere mano. Ma se vuoi un telefono più veloce e una batteria che sembra nuova, puoi sempre provare.