Confermato Altroconsumo – Ma quale Eurospin, è questo il supermercato più conveniente d’Italia | Lo scontrino sembra battuto negli anni ’80

Spesa scontata per gli over 60 - pianoinclinato.it (Foto Depositphotos)

Siete stanchi di vedere il costo della spesa salire alle stelle ogni settimana? L’inflazione sta mettendo sempre più a dura prova il portafoglio.

Se sognate di tornare ai tempi in cui lo scontrino era una piacevole sorpresa, preparatevi a scoprire una rivelazione.

La ricerca annuale di Altroconsumo ha svelato qual è il vero campione del risparmio.

Dimenticate le convinzioni comuni: c’è un supermercato che vi farà sentire come se il tempo fosse tornato indietro.

Siete pronti a cambiare le vostre abitudini di acquisto e a dare una boccata d’ossigeno al vostro bilancio familiare?

L’Indagine di Altroconsumo

In un periodo in cui il costo della spesa al supermercato continua a crescere, le famiglie italiane affrontano difficoltà crescenti nel bilancio domestico. L’inflazione galoppante, la “shrinkflation” (la riduzione delle quantità mantenendo il prezzo), e l’aumento dei costi delle materie prime rendono fare la spesa un vero percorso a ostacoli. Diventa quindi cruciale sapere come acquistare in modo sostenibile, senza sacrificare la qualità. Altroconsumo, con la sua consueta indagine annuale sui supermercati e i discount, ha cercato di rispondere a questa domanda. L’indagine è stata condotta tra il 4 e il 31 marzo 2024, analizzando oltre 1.140 punti vendita in 65 città italiane, dal Nord al Sud del Paese. Sono state prese in considerazione 126 categorie di prodotti di largo consumo, inclusi generi alimentari, prodotti per la casa e la persona, e cibo per animali domestici. Per garantire accuratezza, sono stati inclusi sia i prezzi regolari che quelli in promozione, considerando solo i prodotti effettivamente disponibili.

Questo approccio ha permesso di ottenere un quadro realistico della spesa, tenendo conto anche di eventuali difficoltà di approvvigionamento. I dati raccolti sono stati elaborati per creare un indice su base 100, utile per confrontare la competitività dei prezzi tra le diverse catene e i singoli punti vendita. Un primo dato interessante è la notevole disparità tra Nord e Sud del Paese, con le regioni settentrionali generalmente più economiche per gli acquisti alimentari. Il Trentino-Alto Adige si conferma la regione più conveniente, seguito da Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Calabria e Toscana, con una spesa media annua compresa tra i 6.600 e i 6.900 euro.

La classifica

L’indagine ha rivelato anche un risparmio potenziale significativo, che può variare molto anche all’interno della stessa città, a seconda del punto vendita scelto. Secondo Altroconsumo, il migliore per una spesa mista (prodotti di marca, a marchio del distributore e prodotti discount) è il Famila Superstore, che mantiene il primato dell’anno precedente. A seguire nella classifica troviamo Conad, Pam, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Esselunga, Ipercoop, Spazio Conad e Interspar.

Per chi preferisce acquistare solo prodotti di marca, il supermercato più conveniente è Bennet, seguito da Esselunga, Esselunga Superstore, Famila Superstore e Spazio Conad. Se invece l’obiettivo è risparmiare con i prodotti a marchio del distributore (private labels), i risultati cambiano: in testa troviamo Carrefour, seguita da Interspar, Famila Superstore e Spazio Conad.