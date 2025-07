Rinnovo patente, se sei nato in questi anni finiscono tutte nel secchio: arriva l’età del pattume | La commissione medica ti depenna dagli elenchi

Guidare oltre i 65 anni comporta maggiori limitazioni: ecco quali sono le nuove regole e i controlli obbligatori a cui sottoporsi per il rinnovo della patente.

In Italia chi guida mezzi pesanti entra in una nuova fase a partire dai 65 anni. A stabilirlo è l’articolo 126 del Codice della Strada, che modifica la validità delle patenti C1, C1E, C e CE.

A partire dallo spegnimento delle 65 candeline, infatti, la durata non è più di cinque anni ma solo di due. Il rinnovo non è più affidato a un semplice controllo medico, ma richiede una visita presso la Commissione Medica Locale.

Quest’ultima deve verificare l’idoneità fisica e psichica del conducente, come riportato da Maurelli.it. Le patenti C e CE, inoltre, dopo i 65 anni consentono di guidare solo veicoli con una massa massima complessiva inferiore a 20 tonnellate.

Si tratta di un cambiamento importante per chi ha trascorso una vita sulle strade, che comporta inevitabilmente la revisione di rotte, carichi e routine consolidate.

Come rinnovare la patente di guida dopo i 65 anni

La normativa offre una possibilità di prolungare la guida oltre i 65 anni, ma solo fino al compimento del 68° anno. In questo caso, è necessario ottenere un attestato di idoneità psicofisica rilasciato sempre dalla Commissione Medica Locale. L’autorizzazione è valida per un solo anno e deve essere rinnovata ogni dodici mesi. Dopo i 68 anni, anche con ottima salute e lunga esperienza, non è più possibile guidare mezzi con massa superiore a 20 tonnellate.

Questo limite è fissato dalla legge e non prevede eccezioni. Le deroghe straordinarie concesse durante il periodo dell’emergenza sanitaria non sono più in vigore. Dal 29 giugno 2022 le scadenze sono tornate tassative e chi non è in regola anche solo per un giorno rischia la cancellazione dagli elenchi ufficiali degli autotrasportatori.

Over 65 alla guida di camion o mezzi pesanti: le regole sono cambiate

Per il rinnovo delle patenti C e CE, e per la CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente indispensabile per lavorare, la visita medica va obbligatoriamente effettuata dalla Commissione Medica Locale. Non è più sufficiente il parere di un medico monocratico. L’appuntamento deve essere prenotato con largo anticipo, anche sei mesi prima, a causa delle lunghe liste d’attesa delle CML.

Dimenticare una scadenza o non presentarsi alla visita comporta la perdita del titolo di guida. La normativa è rigida: niente proroghe, niente margini di tolleranza. L’esperienza non è più sufficiente. Senza idoneità fisica confermata, non si può più guidare un determinato mezzo di trasporto.