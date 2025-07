Allerta alimentare – Disastro Danone: 17 gusti di yogurt richiamati d’urgenza dagli scaffali | Rischio di asfissia

Danone: allerta alimentare per uno dei prodotti più consumati dalle famiglie. Diversi gusti di yogurt ritirati per rischio soffocamento.

Un richiamo improvviso, su vasta scala, da parte di uno dei marchi più conosciuti nel panorama alimentare mondiale. Danone ha annunciato il ritiro immediato di ben 17 articoli, coinvolgendo tutti i gusti e i formati di una delle sue linee più diffuse.

La decisione è stata presa in modo volontario ma con massima urgenza, e riguarda confezioni già distribuite e disponibili sul mercato. Il comunicato è arrivato nelle ultime ore e ha sollevato non poche domande tra i consumatori: cosa può spingere un colosso del genere a ritirare un’intera linea di prodotti in un colpo solo?

A essere coinvolti non sono solo i formati singoli, ma anche quelli multipli, venduti ovunque e consumati ogni giorno da adulti e bambini. L’azienda ha parlato apertamente di potenziali rischi per la sicurezza.

Una cosa è certa: non si tratta di una semplice questione di gusto o qualità, e nemmeno di un problema nella produzione interna. Il problema può creare un pericolo serio per chiunque abbia già acquistato questi prodotti.

Allerta alimentare: Danone ritira yogurt

Il richiamo riguarda gli yogurt YoCrunch, distribuiti su larga scala negli Stati Uniti, con date di scadenza comprese tra luglio e settembre. Non è lo yogurt in sé a essere pericoloso – lo ha precisato l’azienda – ma la cupola di plastica trasparente utilizzata come parte del packaging, che potrebbe contenere piccoli residui taglienti. Un dettaglio potenzialmente pericoloso soprattutto per i bambini, poiché rappresenta un rischio di soffocamento. In seguito all’indagine interna e alle segnalazioni ricevute, Danone US ha scelto di ritirare volontariamente tutti i gusti e tutti i formati della linea YoCrunch dagli scaffali, come fa sapere infobae.com.

Nel comunicato diffuso, l’azienda ha dichiarato: “Danone US, il produttore di YoCrunch, prende molto sul serio ogni esperienza del consumatore e sta avviando questo richiamo volontario in linea con il suo impegno per la qualità del prodotto e la sicurezza dei consumatori. Stiamo lavorando rapidamente con i nostri partner commerciali per rimuovere ogni lotto interessato e risolvere il problema alla radice”. Inoltre, è stato attivato un numero verde per fornire assistenza ai consumatori e informazioni su eventuali rimborsi.

Rischio soffocamento per questo prodotto

Nonostante l’episodio, è giusto ricordare che Danone resta uno dei punti di riferimento internazionali per la qualità e l’innovazione nel settore alimentare.

Questo richiamo, gestito con la massima trasparenza e tempestività, dimostra l’attenzione dell’azienda alla sicurezza dei propri consumatori, e l’impegno a correggere ogni possibile anomalia prima che si trasformi in qualcosa di più serio. Una reazione decisa, che rafforza – più che compromettere – la reputazione di un brand storico, apprezzato in tutto il mondo.