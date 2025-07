Ufficiale GSE, allerta bollette ad Agosto: in 20 giorni stimati 1400€ di luce | Spenderai in un mese come in un anno intero

Consumi energetici senza controllo: una storia vera mostra il pericolo delle bollette impazzite e invita a controllare gli sprechi soprattutto durante i mesi estivi.

Un caso reale avvenuto in Corea del Sud ha portato alla luce un problema spesso sottovalutato: in assenza di monitoraggio e responsabilità, i consumi domestici possono raggiungere livelli critici.

La vicenda coinvolge una coppia cinese ospite di un alloggio prenotato tramite Airbnb. Dopo essersi vista respingere la richiesta di cancellazione gratuita della prenotazione, la coppia ha deciso di reagire in modo anomalo.

Anziché occupare l’appartamento, ha lasciato tutto acceso: luci, acqua, gas, elettrodomestici. Per quasi un mese, i due si sono limitati a controllare periodicamente che tutto restasse in funzione.

Il risultato è stato una bolletta energetica da oltre 1.400 euro e uno spreco di più di 120.000 litri d’acqua: un grave danno economico oltre che ambientale.

Bolletta da capogiro: i consumi alle stelle che Airbnb non può rimborsare

L’aumento improvviso dei consumi ha insospettito la compagnia del gas, che ha subito avviato un’indagine per individuare eventuali perdite. Gli accertamenti tecnici, però, non hanno rilevato guasti. Si trattava di un comportamento deliberato. Il fornitore ha informato il proprietario dell’immobile, che ha scoperto l’entità del danno solo a fatti compiuti.

Airbnb, interpellata, ha chiarito che i consumi eccessivi non rientrano tra le spese rimborsabili in questi casi, come riportato da Infoinsubria.com. A margine dell’episodio, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha richiamato l’attenzione sul rischio concreto di un uso sregolato dell’energia, specie nei periodi di maggiore richiesta come i mesi estivi. Le conseguenze di uno spreco tale possono essere devastanti, sotto tanti punti di vista.

Sprechi energetici: perché i consumi senza limiti hanno conseguenze devastanti

Oltre al singolo episodio, la vicenda solleva interrogativi più ampi e si allarga a considerare altri scenari. Quanto può incidere davvero un utilizzo scorretto delle utenze domestiche? Secondo gli esperti, bastano poche settimane di uso continuo di condizionatori, luci e dispositivi elettronici per raggiungere consumi da capogiro, equivalenti a un anno intero.

Se in questo caso si è trattato di una vera e propria ritorsione, nella vita quotidiana sono sufficienti abitudini poco attente per far lievitare le bollette. Il caso coreano diventa così emblematico, anche in relazione alla tutela dei proprietari e alle regole spesso lacunose delle piattaforme di affitto a breve termine. Serve maggiore consapevolezza e, forse, una revisione delle clausole contrattuali per prevenire danni simili in futuro. Soprattutto questa vicenda accende i riflettori sullo spreco energetico che è necessario combattere per evitare ripercussioni sull’ambiente.