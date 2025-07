Di che colore è l’immagine? Solo l’1% dei geni capisce questa illusione ottica | Un daltonico vede meglio di te

Ti sei mai fidato completamente dei tuoi occhi? E se ti dicessimo che la tua percezione del mondo potrebbe essere un’illusione?

Un’immagine sta mettendo alla prova milioni di persone, facendole dubitare della propria vista.

Solo una mente su cento riesce a cogliere la verità dietro questo enigma visivo.

Preparati a mettere in discussione ciò che vedi e a scoprire un affascinante segreto sulla tua percezione.

Sei pronto ad affrontare questa sfida e a scoprire se fai parte di quel minuscolo 1%?

L’illusione che inganna la vista

Questa immagine psichedelica ha catturato l’attenzione di innumerevoli amanti dei puzzle e sta facendo scervellare chiunque la osservi. Sembra quasi che inganni lo spettatore, facendogli credere di essere diventato daltonico. L’illusione, creata dallo psicologo giapponese Akiyoshi Kitaoka, presenta un piccolo quadrato che si muove attraverso un rettangolo diviso tra una sezione rosa e una blu, con una sfumatura di colori nel mezzo. Il quadrato in movimento sembra assumere una tonalità grigia quando si trova nello spazio rosa, per poi virare apparentemente verso il rosa quando si sposta nella sezione blu. Nonostante le apparenze, come spiega Kitaoka stesso, il quadrato in movimento non cambia affatto colore. Il suo pigmento rimane costante per tutta la durata dell’illusione.

Questo sorprendente effetto camaleontico è causato da un principio chiamato effetto di induzione cromatica. Si tratta di uno spostamento del colore percepito che si verifica “quando un oggetto colorato si muove attorno a un identico oggetto stazionario”, come descritto in uno studio pubblicato sulla rivista “Nature”. La saturazione percepita dell’oggetto fermo diminuisce drasticamente, mentre quella dell’oggetto in movimento aumenta, suggerendo che la nostra mente “normalizzi” la percezione del colore basandosi sul contesto circostante.

Per veri geni

In termini più semplici, la nostra mente formula un’ipotesi sul colore dell’oggetto in movimento basandosi sugli altri colori che lo circondano. Questo fenomeno dimostra in modo inequivocabile quanto la nostra percezione del colore sia soggettiva. I social media sono rimasti sbalorditi da quanto bene l’illusione sia riuscita ad alterare la loro visione dei colori. Molti utenti hanno espresso il loro stupore, affermando di aver “guardato a lungo” l’immagine e che “la gente non dovrebbe fidarsi dei propri occhi”. Alcuni sono arrivati addirittura a ritagliare i quadrati dall’illusione per dimostrare che, in realtà, non cambiavano colore.

Altri osservatori hanno descritto il puzzle visivo come una metafora dell’importanza di tenere conto degli indizi contestuali nella nostra vita. Non è la prima volta che Kitaoka sconvolge il web con un “confusore cromatico”. In precedenza, ha pubblicato una foto con un mix di fragole che ha lasciato gli utenti a scervellarsi sul loro vero colore. Kitaoka spiegò in quell’occasione che allo scatto era stato applicato un filtro di luce blu, e l’illusione creata poteva determinare se il cervello stesse “mentendo” oppure no. E tu, hai capito di che colore è veramente il quadrato?