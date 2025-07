In 30 secondi ti rubano l’auto con un Game Boy: la aprono così | Il micidiale trucchetto del videogioco

Immagina di lasciare la tua auto parcheggiata, sicura, e di tornare per scoprire che è sparita nel nulla per colpa di un game boy.

Eppure, in un’era di tecnologie avanzate e sistemi di sicurezza sofisticati, un oggetto inaspettato sta diventando lo strumento preferito dai ladri.

Un innocuo pezzo di plastica e circuiti che tutti conosciamo potrebbe nascondere un segreto inquietante.

Ti hanno mai detto che i videogiochi aprono la mente? In questo caso, aprono ben altro.

Preparati a scoprire come un “giocattolo” può trasformarsi nel peggior incubo per i proprietari di auto.

La “Banda del Game Boy”

Una banda di ladri d’auto è stata sgamata dopo aver rubato veicoli per un valore complessivo di oltre 200.000 euro, utilizzando un dispositivo che esternamente appariva come un comune Nintendo Game Boy. Questo strumento modificato era in grado di aggirare i sistemi di sicurezza delle auto e avviarle in pochi secondi, senza destare alcun sospetto. Le autorità hanno arrestato tre individui che si erano specializzati nel furto di specifici modelli di veicoli, dimostrando come l’ingegno criminale possa sfruttare insospettabili oggetti quotidiani. Le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato i ladri in azione, mentre scollegavano un’auto da una colonnina di ricarica e la mettevano in moto con il misterioso dispositivo.

Il “giocattolo” in questione, apparentemente innocuo, ha un valore stimato di oltre 23.000 euro, non per i componenti, ma per il software specializzato che contiene. Gli agenti che hanno effettuato gli arresti hanno trovato il dispositivo nascosto in un vano segreto all’interno dell’auto dei malviventi. La sua peculiarità risiede nella capacità di sbloccare e avviare un veicolo in una manciata di secondi. Questo accade grazie a un sofisticato programma in grado di intercettare e replicare i segnali dei sistemi keyless delle auto moderne, rendendole vulnerabili a questo tipo di attacco.

Stai molto attento

Questo episodio riporta alla ribalta le problematiche di sicurezza dei sistemi keyless, sempre più diffusi nelle auto di nuova generazione. Sebbene progettati per la comodità, questi sistemi possono essere bypassati da dispositivi come quello utilizzato dalla banda. Il meccanismo sfrutta un ricevitore e un trasmettitore: il primo, posizionato vicino alla chiave dell’auto, cattura il segnale radio, mentre il secondo, vicino alla portiera del veicolo, lo ritrasmette, ingannando l’auto e facendole credere che la chiave sia nelle immediate vicinanze.

In questo modo, le serrature si sbloccano e il veicolo può essere avviato senza alcuno sforzo apparente. Hai mai pensato che un oggetto così comune potesse essere modificato per scopi così illeciti? La tecnologia, seppur utile, nasconde sempre nuove sfide per la sicurezza.