IMU, se nel tuo immobile vivono questi inquilini scatta l’esenzione totale: ti restituiscono anche gli anni passati | La riforma dell’estate

IMU: scatta l’esenzione, anche retroattiva, a chi ha un certo tipo di inquilini nel proprio immobile. Questa è una vera svolta.

C’è un tema che torna puntuale ogni anno, come le zanzare e le scadenze delle tasse: l’IMU. Anche chi non ha mai affittato un appartamento sa quanto possa diventare un’ossessione.

Tra proroghe, riforme e cambi di normativa, spesso chi possiede una casa si trova a fare i conti non solo con la burocrazia, ma anche con situazioni paradossali. E proprio quest’estate, qualcosa si è finalmente sbloccato.

Una sentenza recente ha cambiato le carte in tavola. E non si parla di sconti o agevolazioni parziali, ma di una esenzione totale, per intero e anche retroattiva.

La notizia sta già facendo discutere, perché potrebbe riguardare migliaia di proprietari in tutta Italia, alcuni dei quali da anni vivono una situazione assurda, che fino a oggi il fisco sembrava ignorare. Scopriamo di cosa si tratta.

IMU: esenzione totale e retroattiva per chi ha questi inquilini

La svolta arriva dalla Corte di Cassazione che, come riporta brocardi.it, ha finalmente stabilito che non è giusto far pagare l’IMU quando un immobile è, di fatto, inutilizzabile. E fin qui, tutto chiaro. Ma cosa succede quando l’immobile è sì tuo, ma non puoi entrarci, né usarlo, né affittarlo per colpa di terzi?

Il riferimento è a tutti quei casi in cui la casa o il terreno sono stati occupati senza autorizzazione, impedendoti di avere qualunque controllo. Fino a ieri, purtroppo, questo non bastava: per lo Stato risultavi comunque “possessore” e quindi pagavi l’imposta come se nulla fosse. Oltre al danno, la beffa.

Da oggi non paghi più

Ora, invece, il principio cambia. Non conta più solo il fatto che l’immobile sia intestato a tuo nome: se ne sei stato privato contro la tua volontà, e hai sporto denuncia o avviato azioni legali, non devi versare un euro di IMU. E non solo da oggi in poi: puoi chiedere anche i rimborsi per gli anni passati.

Il caso da cui parte tutto riguarda una contribuente che si è vista tassare per anni un terreno che non poteva utilizzare. Dopo una lunga battaglia, la Cassazione le ha dato ragione, sancendo un principio che ora potrà fare scuola per tanti altri, per fortuna. Se ti trovi in una situazione simile, questa potrebbe essere la tua occasione per far valere i tuoi diritti, e magari farti restituire ciò che ti è stato ingiustamente chiesto.