Quiz INPS: rispondi a queste domande e ti assegnano un bonus a questionario | Solo il 10% degli italiani riesce a farcela

Arriva il quiz INPS: basta rispondere al questionario online e ti arrivano i bonus direttamente sul conto. Una vera novità che pochi conoscono.

Ti piacciono i quiz? Non i soliti, quelli che trovi in rete per passare il tempo o per “scoprire tratti della tua personalità nascosti”. Questa volta si tratta di un tipo utile per davvero, che potrebbe cambiarti la vita (e il portafogli).

È gratis, veloce, si fa lo stesso online e non serve nemmeno registrarsi. Eppure quasi nessuno lo conosce, anche se potrebbe sbloccare una valanga di agevolazioni, bonus e sostegni.

In pratica, ti basta rispondere a qualche domanda – nulla di complicato – e alla fine ti ritrovi con un elenco dettagliato di aiuti che forse non sapevi nemmeno di poter richiedere. E tanti soldi in più.

Ma allora perché solo una piccola fetta di italiani lo ha già fatto? Semplice: perché è talmente nuovo, e spiegato così male, che in pochi hanno capito quanto sia utile davvero.

Quiz INPS: rispondi e ti arrivano i bonus

L’INPS insieme ad alcune delle realtà sociali più attive sul territorio – dalla Caritas alla Croce Rossa – ha lanciato, come segnala quifinanza.it, uno strumento pensato per chi fatica a trovare orientamento tra le tante misure di sostegno: si chiama “INPS in rete” ed è online da fine giugno.

Non serve lo SPID, non servono credenziali, e stranamente non serve nemmeno perdersi in mille pagine complicate: bastano pochi clic per rispondere a un questionario e ricevere, subito, una lista su misura degli aiuti a cui potresti avere diritto. E non parliamo solo dei più noti: ce ne sono più di venti, dai sussidi per la disoccupazione ai bonus familiari.

Come funziona e come ottenere i bonus

Lo scopo? Far emergere quei supporti pubblici che spesso restano nell’ombra, non perché non spettino, ma perché nessuno ti ha mai detto che esistono o come accedervi. Nessun obbligo, ma se ci metti qualche informazione in più, il sistema può restituire un quadro ancora più dettagliato. E attenzione: se rientri in situazioni più delicate (disoccupazione, difficoltà economiche, violenze subite, condizioni abitative precarie), il sistema potrebbe rivelarsi ancora più prezioso.

Alla fine, se necessario, ti propone anche un secondo giro di domande per approfondire i casi più complessi. E se qualcosa non è chiaro, niente panico: puoi sempre chiedere una mano a un CAF, a un patronato o all’INPS stesso. Insomma, per una volta, un quiz che non ti giudica ma potrebbe aiutarti davvero.